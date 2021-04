Amici 2021, eliminato Raffaele: Maria De Filippi elogia il cantante

Arrivati alla sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, le eliminazioni diventano sempre più difficile: dopo una serata ricca di esibizioni importanti, ad abbandonare la scuola è Raffaele Renda, cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Come rivelato dalle anticipazioni del giovedì, è stato Raffaele l’eliminato della sesta puntata di Amici di Maria De Filippi: il cantante, che è stato guidato nella scuola da Arisa, ha perso al ballottaggio finale contro Deddy ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il celebre talent show.

Di puntata in puntata si comincia a delineare quella che sarà la finale dell’edizione di Amici di quest’anno: quali saranno i cantanti e i ballerini che si contenderanno la vittoria della trasmissione di Canale 5 che premia i talenti artistici.

Amici, due cantanti al ballottaggio: Raffaele trattiene il pianto

Alla fine delle esibizioni della sesta puntata, Maria ha rimandato tutti in casetta, il luogo in cui cantanti e ballerini hanno vissuto fin dal primo momento di questa edizione, che si è svolta in modo particolare a causa del Covid-19. Proprio la vicinanza quotidiana tra tutti i ragazzi ha stimolato la nascita di tante storie d’amore e si vocifera che una della coppie che si sono formate all’interno della scuola sia in lizza per la partecipazione a Temptation Island.

A dare la notizia dell’eliminazione di Raffaele è stata la padrona di casa: la voce di Maria De Filippi è risuonata all’interno della casetta per rivelare il nome tanto atteso ai due cantanti in ballottaggio e in ansia. “Qualsiasi cosa succeda è questa la mia strada e devo portarla avanti fino alla fine. Ho avuto tante crisi nella vita, ho pensato anche di smettere di cantare, però la musica mi ha sempre ritrovato e rimesso in riga. Non voglio piangere. Va bene così”, ha confessato l’allievo di Amici trattenendo le emozioni prima di lasciarsi alle spalle il talent che è stato la sua casa negli ultimi mesi.

Maria De Filippi elogia Raffaele: “Complimenti per la tua educazione”

Maria ha colto l’occasione per complimentarsi con Raffaele a proposito del comportamento tenuto all’interno del programma: “Chi deve uscire è Raffaele. […] Complimenti per la tua educazione, per il saper essere presente in ogni circostanza, l’aver saputo ridere anche di cose che ti davano dolore e l’esserti comportato in modo onesto e dignitoso”, ha dichiarato la De Filippi. Non è la prima volta che la conduttrice dedica parole di affetto e stima ai ragazzi che sono passati sotto il suo sguardo vigile. Alcuni di loro, come dimostrano Stash e Stefano De Martino, seduti in giuria, sono diventati degli artisti di successo. Anche Raffaele ha voluto ringraziare Maria per l’opportunità ricevuta: “Io volevo ringraziarti, volevo ringraziare Arisa. Spero un giorno di poter collaborare con lei”.

Il cantante ha deciso quindi di salutare i suoi compagni di scuola e ha abbandonato definitivamente l’avventura di Amici, pronto ad accogliere tutte le novità che arriveranno dalla sua futura carriera: “Vado io a casa grazie a tutti, mi avete trasmesso tutti qualcosa che mi porterò nel cuore per sempre. Siete speciali”, ha dichiarato.