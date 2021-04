Anticipazioni Uomini e Donne 27 aprile: il tronista verso la scelta?

Con l’arrivo della bella stagione anche questa edizione di Uomini e Donne volge al termine: hanno tenuto banco amori e litigi anche quest’anno e tra i protagonisti ce ne è uno, in particolare, che si avvia alla conclusione.

Una stagione molto particolare di Uomini e Donne quella andata in onda quest’anno: tronisti e corteggiatori hanno dovuto affrontare la conoscenza rispettando tutte le regole anti Covid del caso. Così Massimiliano, Giacomo e Samantha si stanno avviando al restringimento del cerchio, concentrando le proprie attenzioni solo sui pretendenti che potrebbero diventare i loro compagni di vita.

Anche il trono over ha continuato a mietere successi: l’ultimo colpo di scena che ha stupito i telespettatori è stato il ritorno di Ida Platano tra le dame del parterre. La donna, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha parlato di un possibile riavvicinamento ad Armando Incarnato, che siede tra i cavalieri del programma.

Uomini e Donne, Massimiliano fa chiarezza: scelta tra Eugenia, Vanessa e Federica

Maggio si avvicina e l’arrivo dell’estate decreterà l’interruzione della trasmissione fino a settembre: questo vuol dire che si stringono i tempi per le scelte, le puntate più attese durante le quali si formano nuove coppie che lasciano lo studio sotto una cascata di petali rossi. Se per Giacomo e Samantha le cose sembrano essere piuttosto complicate, il trono di Massimiliano Mollicone sembra giunto ad una svolta decisiva.

Dopo un inizio piuttosto piatto e senza particolare emozioni, ora le vicende che lo riguardano stanno appassionando notevolmente il pubblico da casa. Eugenia, Vanessa e Federica sono le tre ragazze che si contendono il cuore del bel Massimiliano: molto diverse tra loro, sembrano possedere i requisiti giusti per poter diventare la fidanzata del tronista indeciso. Già, perché fra sfumature della personalità e attrazione, Massimiliano non ha ancora deciso quale sarà a sua scelta.

Con Vanessa ed Eugenia è già scattato il bacio, ma ci sono delle differenze sottolineate dallo stesso tronista. Massimiliano ha detto che ricreerebbe nuovamente la situazione con Vanessa, mentre con Eugenia prova una forte attrazione mentale. Come ha confidato in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, a colpirlo fisicamente è stata soprattutto Federica. Di puntata in puntata, dunque, il tronista si avvicina alla scelta e pare proprio che le prossime puntate saranno dedicate a snocciolare le questioni che lo riguardano e che lo confondono.

Trono over: le uscite di Ida, il confronto tra Luca ed Elisabetta

Se nel trono classico i giochi sono quasi fatti, per il trono over la situazione è decisamente diversa: la conoscenza è libera e non vincolata da scelte, per cui dame e cavalieri possono continuare a frequentarsi anche durante l’estate. C’è molta curiosità per le uscite di Ida Platano: tutti si chiedono con chi avrà voluto passare del tempo l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Cresce anche l’attesa per il confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta: dopo il grande caos derivato dallo scontro con Angela, i due sembravano decisi a voler continuare la conoscenza, anche se nell’ultima puntata andata in onda, Luca aveva spiegato di avere una regola sull’intimità per rispetto nei confronti dell’altra persona: un’affermazione che aveva sollevato molti dubbi sul suo reale interesse nei confronti della dama.