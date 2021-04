L’eredità, arrestato concorrente: ucciso il papà, mamma in coma

Grave fatto di cronaca coinvolge un ex concorrente de L’Eredità, indagato per l’uccisione del padre e il tentato omicidio della madre, attualmente in coma farmacologico.

L’ex concorrente de L’Eredità arrestato dalle forze dell’ordine è il 33enne Marco Eletti, autore di quattro libri thriller pubblicati tra il 2014 e il 2021 ed ex volto del quiz show condotto – ai tempi – da Amadeus. Brillante e solare davanti alle telecamere di Rai 1, ora Eletti è stato fermato per l’omicidio del padre, Paolo 58 anni, e il tentato omicidio della madre, Sabrina.

Tutto è accaduto nella serata di sabato 24 aprile, quando Paolo Eletti è stato trovato morto con il cranio fracassato nella sua villetta di San Martino in Rio, zona industriale non molto lontana da Reggio Emilia. La moglie Sabrina, di pochi anni più giovane, giaceva quasi in fin di vita per terra con i polsi tagliati. Secondo gli inquirenti, che hanno interrogato il figlio della coppia, sarebbe proprio quest’ultimo l’autore della tragedia familiare.

L’Eredità, cosa avrebbe fatto l’ex concorrente ai genitori

Marco Eletti, impiegato in un’azienda di Rubiera ma residente a Reggio Emilia, è stato il primo a dare l’allarme – nel tardo pomeriggio di domenica 25 aprile – per l’omicidio del padre e il tentato omicidio della madre.

Al momento dell’arrivo degli inquirenti, nel garage stava per svilupparsi un principio di incendio che, secondo i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto, sarebbe stato causato proprio dall’ex concorrente de L’Eredità per un depistaggio.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto della tragedia, Marco Eletti era in stato di choc ed è stato interrogato per tutta la notte.

Una serie di dichiarazioni contraddittorie, però, hanno portato gli inquirenti ad individuare nel figlio della coppia il primo indagato.

Pur in assenza di confessione, quindi, è stato disposto il fermo di Marco Eletti accusato di aver ucciso il padre e tentato di uccidere la madre per presunte questioni patrimoniali.

La madre dell’ex de L’Eredità unica testimone

Al momento, si attende la ripresa della madre di Marco Eletti, Sabrina, unica sopravvissuta a questa tragedia familiare.

La signora è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Reggio Emilia e indotta al coma farmacologico poiché aveva perso molto sangue.

Narcotizzata al momento del tentato omicidio, Sabrina lotta tra la vita e la morte, ma i medici sono certi di poterla salvare.

Proprio per questo motivo, gli inquirenti sono in attesa del risveglio della madre di Marco Eletti, unica testimone in grado di poter raccontare cosa sia realmente accaduto nel pomeriggio di sabato scorso.

Altri dettagli importanti, inoltre, si attendono dall’autopsia del corpo di Paolo Eletti, che dovrebbe essere fatta nei prossimi giorni.