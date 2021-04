Diletta Leotta, altro che Can Yaman: ecco chi frequenta (davvero) la conduttrice

Arriva una sorprendente novità sulle vicende amorose della giornalista più sensuale del calcio, Diletta Leotta. Se fino a qualche settimana fa si parlava di lei è l’affascinante attore turco Can Yaman pronti al matrimonio, spunta in queste ore un nuovo presunto fidanzato.

Il nuovo presunto fidanzato di Diletta Leotta

Diletta Leotta e Can Yaman, forse è già solo un ricordo. In queste ore Dagospia ha sganciato una bomba che silura il tenebroso attore turco in fuori gioco e presenta il rampollo di casa Friedkin, Ryan, come possibile (vero) fidanzato della bionda catanese.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la Leotta avrebbe chiuso definitivamente la relazione con Yaman e si starebbe frequentando con il figlio di Thomas Daniel, il proprietario della Roma. Dagospia ha fatto sapere che la giornalista sportiva e Ryan (vice-presidente della AS Roma) sono stati pizzicati in un lussuoso hotel della Capitale, per una settimana di fila. Cosa sta succedendo?

Finzione o realtà?

Secondo quanto si legge sul sito web in questione, Diletta Leotta avrebbe chiuso con il turco Can Yaman, proprio a causa dell’ imprenditore texano. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma quello che sta succedendo, non fa che alimentare i dubbi sulla love story tra la regina di DAZN e il bellissimo di DayDreamer. La coppia recentemente aveva anche accennato ai fiori d’arancio ma è possibile che sia stata tutta una messa in scena?

Ci sono indiscrezioni, mai confermate dai protagonisti, che asseriscono che Can e Diletta abbiano architettato il tutto per acquisire “visibilità”. Una pratica che non è nuova ai personaggi dello spettacolo. Si fa per avere “copertine” e tornaconti d’immagine. Tutto ciò si accosta alle foto social dei due, che fino a qualche settimana fa, hanno fatto sognare milioni di fan, ma che all’improvviso sono scomparse, pare, nel momento in cui Yaman avrebbe voluto di più dalla compagna.

Secondo la versione ufficiale Diletta si sarebbe rifiutata di andare in Turchia per conoscere i familiari di lui. Il motivo sarebbe la non intenzione della giornalista di andare troppo veloce nella relazione. La bella trentenne avrebbe invitato il fidanzato a non bruciare le tappe ma quest’ultimo non l’avrebbe presa bene. Altre indiscrezioni arrivano da persone molte vicine all’attore turco, secondo cui lui sarebbe molto geloso, caratteristica che avrebbe disturbato la Leotta.

Chissà se si scoprirà mai la verità. Eppure molti fan speravano che relazione tra Diletta e Can continuasse, anche perchè insieme, sembravano uscire da una vera favola d’amore. Di quelle che guardiamo in tv o che leggiamo nei romanzi. Adesso la macchina del gossip farà il suo lavoro e non ci resta che attendere per vedere cosa succede..