Demet Özdemir in abito da sposa: l’attrice pronta per i fiori d’arancio? La foto

L’attrice turca Demet Özdemir, protagonista della fortunata serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, si è mostrata con indosso l’abito da sposa: che sia pronta per convolare a nozze?

Classe 1992, Demet Özdemir è una apprezzata ballerina e attrice turca, divenuta famosa in Italia grazie alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che ha portato al successo anche Can Yaman. È stato il ruolo di Sanem Aydin nella commedia romantica turca, quindi, a portare alla ribalta il nome e il volto di Demet, oggi perseguitata dai paparazzi che vorrebbero conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Se in un primo momento, infatti, si credeva che la Özdemir potesse avere un flirt con il collega Yaman – oggi fidanzato con la conduttrice sportiva Diletta Leotta – le voci sono state poi smentite dalle foto scattate dai paparazzi qualche mese addietro. Demet, infatti, è stata avvistata in compagnia di Oğuzhan Koç, sceneggiatore e cantante molto amato in Turchia, e indicato come il fidanzato ufficiale della protagonista di Daydreamer.

Demet Özdemir sposa Oğuzhan Koç?

La coppia è stata vista insieme nel corso delle feste di Natale: Demet Özdemir e Oğuzhan Koç hanno trascorso insieme la notte di Capodanno, salvo poi tornare presso le rispettive abitazioni su due mezzi differenti.

Dopo una serie di insistenze dai parte dei curiosi del gossip, l’attrice turca ha ufficializzato la relazione con Koç condividendo sui social alcune foto che li ritraggono insieme, innamorati e sorridenti.

Della sua vita privata, però, Demet preferisce parlare molto poco e non rispondere alle curiosità dei giornalisti che continuano ad indagare sulla sua relazione sentimentale.

Negli ultimi giorni, però, alcuni scatti che ritraggono Demet Özdemir con l’abito da sposa hanno scatenato il gossip su un presunto imminente matrimonio con Oğuzhan.

Ciò che è certo, è che l’attrice è tornata a lavorare sul set e, molto probabilmente, gli abiti bianchi indossati sono abiti di scena.

Demet Özdemir, top secret sulla sua vita privata

Demet Özdemir, tuttavia, continua a tacere su tutto ciò che riguarda la sua vita privata e la relazione con l’attuale compagno.

Nella sua unica intervista italiana per Verissimo, Silvia Toffanin ha provato ad estorcerle qualche informazione in più senza grande successo.

Quando ancora la relazione con Oğuzhan Koç non era iniziata, Demet si era limitata a parlare della sua vita privata in maniera criptica.

“C’è un fortunato al tuo fianco?”, le aveva chiesto la Toffanin mettendola in evidente imbarazzo.

“È una domanda un po’ privata – aveva commentato l’attrice turca – .Normalmente non rispondo a queste cose […] Non sono insieme a nessuno, lo avevo già detto in Turchia e l’ho detto tante altre volte”.

“Però ci sono dei momenti in cui potrei sentirmi totalmente innamorata e questa cosa non la potrò nascondere – aveva aggiunto – .Ma se dico che non c’è nessuno, non c’è nessuno”.