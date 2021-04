Giulia Salemi e Petrelli, nessuna convivenza: il passo indietro della coppia

Brusco stop per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip: per loro nessuna convivenza, è ancora troppo presto.

Tra i concorrenti più chiacchierati di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Lui, inizialmente invaghitosi di Elisabetta Gregoraci, ha virato sulla giovane italo persiana al momento dell’arrivo di quest’ultima nella casa di Cinecittà. Quella che inizialmente sembrava un’amicizia, poi, si è trasformata in una vera e propria storia d’amore che continua anche lontano dalle telecamere di Canale 5.

A dispetto di quanto molti credevano, infatti, la relazione tra Giulia e Pierpaolo è andata avanti oltre i riflettori e pare che stia diventando, giorno dopo giorno, più seria. Non tanto, però, da spingere i due a convivere: al momento sia la Salemi che Pretelli pare abbiano deciso di viversi questo amore nonostante la distanza e, quando lo riterranno necessario, potranno fare il grande passo. Intanto, lei ha conosciuto il figlio del fidanzato e ha risanato i rapporti con la famiglia di lui.

Giulia Salemi e Petrelli, perché non convivono?

A spiegare i motivi che hanno spinto Giulia e Pierpaolo a continuare la relazione nonostante la distanza geografica è stato l’ex Velino di Striscia la notizia.

“È abbastanza prematuro – ha commentato Pretelli – . Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio”.

“Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”, ha aggiunto Pierpaolo al settimanale Mio frenando, dunque, tutte le voci su una presunta imminente convivenza.

Il no alla decisione di vivere insieme, però, non implica una crisi di coppia. Tutt’altro. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, si è detto certo che Giulia sia la ragazza giusta per lui.

“È stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto, vedo una prospettiva futura e per questo ho deciso di presentargliela – ha detto ancora Pierpaolo – . È andata benissimo, Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling”.

Giulia Salemi e i rapporti con la famiglia di Pierpaolo

Spente le voci su una presunta crisi, dunque, resta da chiarire quali siano i reali rapporti tra Giulia e la famiglia di Pierpaolo.

I Pretelli, durante il Gf Vip, non avevano nascosto la loro antipatia nei confronti della ragazzo e lo stesso Pierpaolo, uscito dalla casa, aveva ammesso: “Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

“Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità”, aveva aggiunto Pierpaolo che, a quanto pare, sarebbe riuscito a superare i pregiudizi della sua famiglia nei confronti della Salemi.

Giulia, infatti, ospite di Domenica Live aveva confermato l’incontro con i parenti del fidanzato: “A volte basta un semplice incontro e tutto si scioglie. Pierpaolo è molto sereno, la cosa più importante è che ci sia un equilibrio familiare a 360 gradi”.