Isola dei Famosi, non c’è pace: la Melillo si ritira? Infortunio all’occhio

Continua il fuggi fuggi dall’Isola dei Famosi a causa dei problemi agli occhi. Questa volta potrebbe essere Angela Melillo a dire addio al reality? Ecco cosa sta succedendo

La maledizione dell’occhio

Viene già definita la “maledizione dell’occhio” quella che sta accadendo da settimane sulle spiagge dell‘Honduras. L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi non ha pace e continua ad assistere ai ritiri dei protagonisti per problemi di salute agli occhi.

Il primo è stato Brando Giorgi con il distacco della retina dell’ occhio sinistro, che l’ha costretto a volare immediatamente in Italia. Giorgi si è sottoposto a una delicata operazione all’occhio al Centro di chirurgia retinica Tolmino, a Torino. La moglie ha fatto sapere che l’ex concorrente dell’Isola è stato in sala operatoria per ben un’ora e mezzo e che ha rischiato molto, addirittura di diventare cieco.

Poi è toccato a Elisa Isoardi. La conduttrice ha avuto un infortunio a all’occhio destro, nulla di grave ma non curabile in Honduras, motivo per cui ha abbandonato. E adesso c’è Angela Melillo.

Angela Melillo a L’Isola dei Famosi

La ballerina romana sta portando avanti la sua esperienza sull’ isola con determinazione e un modo di fare che può apparire saggio, “macchinoso” e con veloci cambiamenti di idee sui suoi compagni di avventura. Recentemente si è preoccupata per i nuovi arrivati, gli arrivisti. Al contrario degli altri partecipanti che sono corsi a dare una mano ai “novellini”, spiegando loro come sistemare la capanna o accendere il fuoco, la Melillo si è limitata a guardarli da lontano con sospetto.

La ballerina romana è apparsa un pò confusa da questi continui arrivi soprattutto adesso, che dopo un mese di presenza sull’isola, siamo arrivati alla fine. Ci mancava anche il problema all’occhio. Angela ha richiesto le cure mediche dopo aver accusato un forte dolore all’occhio sinistro.

L’infortunio all’occhio

Al momento la concorrente de L’Isola dei Famosi porta la benda perchè deve tenere l’occhio al ripario da luce, sabbia e fumo: elementi che nel luogo in cui si trova, sono praticamente ovunque. Ad ogni modo i medici della produzione dello show hanno rassicurato la concorrente, affermando che il problema può essere tenuto sotto controllo e può essere curato senza tornare necessariamente in Italia.

Cosa farà Angela Melillo? Stringerà i denti e andrà avanti o deciderà come i suoi colleghi di prendere un aereo per tornare a casa?

Intanto ieri si è svolta la gara tra i due gruppi suddivisi da Ilary Blasi: gli arrivisti e i primitivi. Messi l’uno contro l’altro per una prova ricompensa, le squadre hanno fatto il possibile per aggiudicarsi la vittoria. A giocare, per gli arrivisti sono stati Matteo, Roberto e Isolde, mentre per i primitivi, Gilles, Angela e Ubaldo. La prova, una sfida di abilità e coordinazione, ha visto la vittoria degli arrivisti. In nomination ci sono quattro naufraghi: Roberto, Manuela, Ubaldo e Miryea.