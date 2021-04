Daydreamer anticipazioni: una sfida impossibile per Sanem

Mercoledì 28 aprile torna l’appuntamento pomeridiano con Daydreamer – Le ali del sogno, celebre soap turca che ha conquistato i telespettatori italiani. Scopriamo alcune anticipazioni.

In onda per la prima volta in Italia nel giugno del 2020, Daydreamer – Le ali del sogno ha ben presto conquistato il pubblico ottenendo ottimi risultati e contribuendo alla popolarità di uno dei suoi protagonisti, Can Yaman.

Trama Daydreamer

Daydreamer – Le ali del sogno, racconta la storia di Sanem Aydın, giovane donna di umili origini che ha il sogno di diventare una grande scrittrice. Nonostante ciò la sua famiglia ha per lei altri programmi, per questo motivo Sanem decide di sfuggire ai piani dei genitori cominciando a lavorare in una grande agenzia pubblicitaria, la Fikri Harika.

Proprio all’interno dell’azienda avviene l’incontro con Can Divit. fotografo di fama mondiale e figlio del proprietario dell’agenzia. I due giovani si incontrano per caso ma dopo un fortuito bacio tra loro scatta qualcosa. Nel corso delle puntate Daydreamer racconta le storie di amori sofferti e avventure coinvolgenti affrontate dai personaggi della serie.

Anticipazioni mercoledì 28 aprile

Nella puntata precedente Mevkibe ha stretto un accordo con un misterioso erborista. Finalmente scopriamo che si tratta di un tè speciale, in grado di far tornare la memoria a chiunque lo beva. L’obiettivo adesso è quello di riuscire a far bere questo intruglio dal pessimo odore a Can. Convincere il giovane fotografo non è facile, tanto che anche Sanem fallirà nel tentativo di riuscirci.

L’ultimo episodio di Daydreamer

Daydreamer – Le ali del sogno ha ottenuto ottimi risultati anche in Turchia, in cui la serie è stata trasmessa per la prima volta nel giugno 2018 su Star Tv. Nello stesso paese la soap si è conclusa con la messa in onda delle ultime 8 puntate nell’agosto 2019. Il finale di Daydreamer per quanto riguarda l’Italia è previsto nel maggio del 2021 quando verrà trasmessa la puntata numero 161, in cui gli spettatori sperano che verranno svelati i misteri venuti fuori dall’inizio della soap opera.