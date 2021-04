Gilles Rocca pazzo d’amore:chi è e cosa fa la sua splendida fidanzata

Grazie a Ballando con le Stelle, Gilles Rocca è arrivato nelle vette più alte del successo ed oggi è uno dei sex symbol di casa nostra ma la schiera di donne che ammirano e corteggiano l’isolano non scalfisce il sentimento per la sua attuale fidanzata. Ecco chi è e cosa fa Miriam Galanti.

Notato per caso per la sua bellezza, Gilles Rocca è uscito dall’anonimato grazie alla sua partecipazione, e successiva vittoria a Ballando con le Stelle. Da quel momento il bellissimo Gilles, con il suo corpo scultorio e il suo fascino, è entrato nella costellazione degli uomini più sexy del panorama italiano.

Per lui schiere di donne farebbero pazzie, anche adesso che è un naufrago dell’Isola dei Famosi e il pubblico sta conoscendo ed apprezzando le tante virtù che Rocca ha, oltre al dono di Madre Natura. Nonostante tutto, Gilles Rocca non si monta la testa e continua a definirsi ‘innamoratissimo’ e ‘fidanzatissimo’ della sua Miriam Galanti.

Vediamo insieme chi è la donna che ha rapito il cuore di Gilles Rocca, facendo invidia a tante altre.

Gilles Rocca: ecco chi è la fidanzata Miriam Galanti

Il fascinoso e talentuoso Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle e oggi naufrago dell’Isola dei Famosi, ha sempre parlato della sua fidanzata con toni di dolcezza ed amore.

Subito dopo la vittoria del talent show di Milly Carlucci, in una lunga intervista rilasciata a NuovoTv , ha raccontato di Miriam Galanti, un amore nato come un colpo di fulmine e che dura da ben dodici anni.

Chi è Miriam Galanti? La fidanzata più invidiata d’Italia è nata a Mantova, nel 1989 e, appassionata di recitazione, si è poi trasferita a Roma per studiare, prendendo parte a Don Matteo, Che Dio ci aiuti e al cortometraggio diretto proprio da Gilles Rocca, Metamorfosi.

Miriam Galanti, non solo ha avuto esperienze nel piccolo schermo ma anche nel teatro, prendendo parte a opere di Anton Checov, William Shakespeare, David Mamet e Harold Pinter.

Un’attrice ma anche una giovane donna che ha dovuto affrontare due grandi perdite nella sua vita, così come lo stesso fidanzato Gilles, durante l’Isola, ha raccontato: Miriam è stata colpita da due gravissimi lutti nel corso della sua vita. La prima e dolorosa scomparsa è stata quella di sua sorella Lucrezia, morta a causa della leucemia ad appena sette anni.

La Galanti ha spesso pensieri dolci per la sorella, così come ha evidenziato in un post di Instagram scrivendo per Lucrezia: “Mi sono chiesta spesso come sarebbe stato se avessimo trovato un donatore compatibile, come sarebbe stata la nostra vita insieme…” evidenziando una sofferenza che Miriam ha ancora oggi.

Non solo ma la fidanzata di Gilles ha dovuto fare i conti anche con la morte del padre Moreno, scomparso nel 2016, a causa di un infarto. Una grave sofferenza anche questa per la giovane Miriam che su Instagram scrive: “Ogni volta che ritorno a casa e scendo in quella stazione ho immediatamente un colpo al cuore non trovandoti lì ad aspettarmi”.

La vita, però, ha ripagato Miriam Galanti, dopo tanto dolore, con una immensa gioia: l’amore di Gilles Rocca.

“Sempre uniti, sempre più forti”

Nulla scalfisce l’amore che Gilles Rocca prova per la sua amata Miriam Galanti e lo ribadisce sui social con una dedica piena d’amore, in occasione del loro dodicesimo anno insieme.

Miriam Galanti aveva solo 19 anni quando ha conosciuto il bellissimo Rocca e con lui, oltre all’amore, è cresciuta anche come donna, diventando la persona più importante della sua vita.

Come definisce la sua storia d’amore l’innamoratissimo Gilles Rocca? “Sempre più uniti e sempre più forti” anche nei vari dolori che la vita gli ha portato.