Il triste annuncio di Gabriel Garko: “Ciao papà…fai buon viaggio”

Gabriel Garko è un attore di grande successo del piccolo schermo. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, ragion per cui è molto amato dagli italiani. Purtroppo nelle ultime ore ha comunicato ai follower di vivere un periodo di lutto. È morto Claudio Oliviero, suo padre.

Il triste annuncio di Gabriel Garko

Gabriel Garko, nato a Torino il 12 luglio 1972, ha fatto sognare tante donne grazie ai ruoli di spicco che ha avuto in varie serie televisive. Basta pensare a L’onore e il rispetto, Sangue caldo, Viso D’Angelo, Il sangue e la rosa. E’ stato anche al centro del gossip per delle relazioni sentimentali con donne bellissime del mondo dello spettacolo: Manuela Arcuri, Rosalinda Cannavò, Eva Grimaldi. Per tanti anni ha cavalcato l’onda del successo, ma poi ha deciso di dare una svolta netta alla sua vita. Per questo motivo ha chiesto alla redazione del Grande Fratello Vip di recarsi nella casa. Ha letto una lettera a Rosalinda e così ha fatto coming out. E’ stato un momento molto toccante perché finalmente ha potuto gridare al mondo il segreto che da tempo lo tormentava. Dopo questo gesto coraggioso Gabriel Garko ha iniziato a vivere una vita serena. Purtroppo adesso ci sono solo lacrime per via della morte del padre. L’attore ha dato il triste annuncio su Instagram.

“Ciao papà…fai buon viaggio”

Essendo un personaggio pubblico, Gabriel Garko tende a condividere la sua quotidianità con i propri follower. Non ha fatto eccezione stavolta, in quanto ha parlato del padre che da tempo lottava contro una malattia. Non sono mai stati dati dei dettagli sulla malattia, ma l’uomo ha sempre lasciato intendere che la fine fosse inevitabile. Del rapporto con i genitori Gabriel Garko ne aveva parlato durante una piacevole chiacchierata con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo lo scorso ottobre: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle mi hanno sempre aiutato, coperto”. Con queste parole ha dichiarato di essere molto legato alla famiglia, dove prevalgono amore e rispetto. Inoltre l’attore ha pubblicato alcuni scatti del padre quando era giovane e tutti concordano nel dire che padre e figlio si somigliano molto. Sicuramente potrà contare sulla calorosità e sul sostegno di coloro che l’hanno seguito fin dai suoi primi esordi in televisione.

I messaggi di Rosalinda ed Eva

Fai tanti messaggi che sono giunti a Gabriel Garko c’è anche quello di Rosalinda. Gli italiani sanno che è stata la sua finta fidanzata. Anche se hanno preso strade diverse, sono rimasti in buoni rapporti. Ha avuto occasione di conoscere il padre, dunque gli ha scritto un messaggio per stargli vicino: “Un abbraccio fortissimo…Mi dispiace tanto! Ti voglio bene”. Lo stesso ha fatto Eva Grimaldi: “Gabriel avevi bisogno di un buon Angelo, o la ce l’hai non dimenticarlo mai”.

