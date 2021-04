Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 aprile: Marta sotto choc

Il Paradiso delle signore è diventato un appuntamento immancabile per tutti gli italiani che amano la serialità nostrana e l’ambientazione storica che ripercorre le tappe più importanti della vita della Penisola dagli anni 50 in poi: cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme!

Si preannunciano altri colpi di scena a Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 28 aprile, incentrata sulle vicende che vedono protagonisti Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare) e la loro tormentata storia d’amore.

I due sembrano sempre ad un passo dal tanto atteso fidanzamento, ma poi subentra sempre qualcuno o qualcosa che li allontana nuovamente, fino al successivo riavvicinamento: dopo il bacio con Irene, le cose tra Rocco e Maria torneranno come prima o saranno irrimediabilmente rovinate?

Il Paradiso delle signore: il nuovo meccanico tra Rocco e Maria

Continua l’avventura ciclistica del grande magazzino milanese e sorge la necessità di inserire un’altra figura nel team dedicato alle due ruote, così Armando (Pietro Genuardi) si decide a chiamare un meccanico che si occuperà delle biciclette di Rocco e Pietro. Il nuovo arrivato dimostrerà fin da subito molto interesse per Maria, la giovane sartina siciliana: questa situazione scatenerà una reazione inaspettata in Rocco, che si mostrerà geloso.

Irene (Francesca Del Fa) non tarderà ad accorgersi di quanto sta accadendo e coglierà l’occasione per allontanarsi dal giovane magazziniere, mentre Agnese (Antonella Attili) chiederà a Giuseppe (Nicola Rignanese) di confessarsi . La donna non mancherà di ringraziare Armando per aver scelto il silenzio.

Intanto continuano i guai giudiziari per Marcello: il ragazzo, dopo essere stato al servizio del Mantovano per pagare i debiti di gioco, dovrà fare i conti con il senso di colpa e con la paura di essere arrestato. Per il barista l’unica strada da scegliere sarà quella che lo vede costituirsi e confessare tutto. Intanto a casa Conti, Vittorio (Alessandro Tersigni) prepara una sorpresa alla sua nipotina Serena, mentre continua il corteggiamento di Dante (Luca Bastianello) verso Marta (Gloria Radulescu): questa volta l’uomo la sorprenderà con un regalo misterioso.

Agnese spinge Giuseppe a confessare le sue malefatte

A tenere banco, però, è sicuramente il triangolo amoroso tra Rocco, Maria e Irene, triangolo che si trasformerà in quadrato con l’arrivo del giovane Alfredo Perico, il meccanico scelto per la manutenzione delle biciclette. Proprio nel momento in cui i suoi occhi incontreranno quelli di Maria, il meccanico proverà subito una fortissima attrazione e comincerà a corteggiarla sfoderando tutte le sue armi e scatenando l’ira di Rocco, il bel siciliano dall’animo timido e riservato. Un segnale per Irene: la Venere si distaccherà dal ragazzo, nonostante negli ultimi giorni il loro rapporto si fosse notevolmente cementato.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì ci sarà anche spazio per Agnese e Giuseppe, interpretato da Nicola Rignanese, e per le vicende della famiglia Amato. Agnese convincerà suo marito alla confessione con Don Saverio e si rivolgerà poi ad Armando, ringraziandolo per aver evitato di rivelare quanto commesso da Giuseppe ai danni del grande magazzino.

I telespettatori sono curiosi di capire come si evolveranno le situazioni che vedono protagonista Laura, la bella pasticcera interpretata da Arianna Montefiori, che è rimasta in quarantena per molto tempo.