Uomini e Donne, l’ex tronista Rosa Perrotta è in dolce attesa? Ecco la verità

Rosa Perrotta è stata una delle troniste più amate del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Anche se sono passati anni dalla scelta, non smette mai di far sognare con il suo compagno Pietro Tartaglione. Infatti è molto seguita sui social. Di recente ha pubblicato un video che ha fatto parlare di presunta gravidanza (la seconda). La diretta interessata è intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose.

Rosa è in dolce attesa?

Rosa Perrotta ha avuto la possibilità di sedersi sul trono anni fa. La redazione le ha dato l’opportunità di trovare l’anima gemella tra i vari corteggiatori che si sono proposti per lei. Con il passar del tempo ha fatto ricredere tutti mostrando la sua bella personalità. Il percorso è stato molto bello, lineare e senza colpi di scena negativi. Il suo cuore l’ha spinta a scegliere Pietro che ha reso padre del piccolo Dodo. In questi giorni ha pubblicato un video su Instagram in cui si riprende nel momento della colazione. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare che ha fatto scatenare la curiosità della massa. Si tratta di un accessorio che qualche mese fa ha indossato anche Belen Rodriguez prima di dare un annuncio bellissimo ai propri follower.

“Era di Dodo”

In pratica Rosa nel video aveva al polso un braccialetto anti nausea, solitamente consigliato alle donne che sono in stato di gravidanza. Belen, subito dopo la marea di domande che ha ricevuto, ha vuotato il sacco confermando la gravidanza. Per quanto riguarda Rosa, invece, le cose sono andate diversamente. Senza alcuna esitazione ha smentito di essere incinta in modo netto e preciso. “Rosa in tantissimi hanno notato il braccialetto anti nausea. Devi dirci qualcosa?”, un fan le ha posto questa domanda e lei ha risposto: “Era di Dodo”. Il braccialetto tanto chiacchierato, quindi, è uno dei tanti del figlio che lei ha indossato quel giorno. Ad alimentare questo dubbio è stato anche il pancino sospetto che alcuni non hanno potuto fare a meno di notare. In realtà Rosa e Pietro hanno intenzione di allargare la famiglia, però pare che questo sogno sia ancora custodito generosamente nel cassetto.

Un brutto (e lontano) ricordo

I fan della coppia ricorderanno senza dubbio del periodo di crisi che hanno vissuto fino a qualche mese fa. Si stava parlando addirittura di un addio definitivo. A confermarlo è stata proprio Rosa che ha mostrato grande disponibilità nell’aprirsi con i propri follower. Per fortuna hanno superato anche questa difficoltà. Del resto il vero amore trionfa su tutto. Rosa e Pietro vivono a Milano, ma in questi giorni si sono recati a Bormio per trascorrere delle giornate rilassanti alle terme. I fan di Uomini e Donne sono contenti per loro perché dimostrano che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo.

