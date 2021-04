Anticipazioni Uomini e Donne: Giacomo in difficoltà, Samantha in crisi

Ritornano le anticipazioni di Uomini e Donne. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Le registrazioni delle puntate del 24 e 25 aprile, annunciano forti emozioni. Ecco un assaggio

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Secondo Il vicolo delle news i fan di Uomini e Donne presto assisteranno ad avvincenti puntate che vedranno al centro dell’attenzione i protagonisti del dating show di Maria De Filippi: da Gemma che pare sia scoppiata in lacrime a Samantha Curcio in difficoltà con Alessio, fino all’attesissimo trono di Giacomo.

Durante le registrazioni del 24 e 25 aprile sono avvenuti fatti molto interessanti. La storica dama torinese, Gemma Galgani sarà al centro dello studio per la messa in onda di un video che racconta un post-puntata ricco di emozioni. Nel filmato infatti si vede la Galgani che si lamenta di Tina, perchè secondo lei, l’atteggiamento dell’opinionista fa scappare tutti i suoi corteggiatori. La dama inoltre sottolinea che la Cipollari fa intendere che lei sia solo interessata all’aspetto sessuale, ma allo stesso tempo confessa di esserci rimasta male per Antonio, che si è imposto dei limiti.

Gemma che piange e Samantha lontana da Alessio

La puntata va avanti sempre con Gemma che si siede con Aldo. Mentre lei gli confida che lo sta frequentano solo per amicizia, lui ribatte il contrario: vuole qualcosa di più. Tuttavia l’uomo non vuole più proseguire per evitarle gli attacchi da parte degli opinionisti. Lei scoppia a piangere dispiaciuta facendo sperare in lui qualcosa di più.

Si prosegue con Samantha Curcio. La tronista ha scelto di fare un’esterna con Alessio ma quest’ultimo non si è presentato per metterla alla prova. Poi parte l’esterna con Bogdan: un’uscita più serena con loro che fanno karaoke e anche l’arrivo di un bacio fuori dalle telecamere. Samantha è convinta di piacergli ed è felice, ma questa cosa fa infuriare Alessio, il quale non riesce proprio a comprenderla.

Giacomo che rincorre Carolina

L’attesissimo trono di Giacomo ha regalato come ci si aspettava, molte emozioni. Il giovane ha vissuto una bellissima esterna con Martina e da come il tronista l’ha descritta, sicuramente una delle più interessanti tra quelle fatte finora. Carolina però esce dallo studio. Giacomo decide di raggiungerla, ma solo dopo aver finito di rivedere l’esterna e solo solo aver rassicurato Martina che il suo gesto non significa minor attenzione nei suoi confronti.

La registrazione riprende con Maria che chiede a Giacomo se vuole prima vedere cosa è successo con Carolina dopo la puntata o prima la reazione di Martina. Il tronista risponde che prima vuole vedere quest’ultima visto che l’altra l’ha già vissuta. A questo punto vengono trasmesse le immagini di Martina che piange perchè rimasta male dall’uscita di lui verso Carolina.

Successivamente si vede Giacomo che va da Carolina e le chiede perchè è andata via. Quest’ultima gli risponde che non lo vede più come prima e che non lo sente più vicino. Lui l’abbraccia e le dice che a lui piacciono entrambe e che deve fare il suo percorso, a discapito delle loro reazioni. Giacomo inoltre le dice che per lui è importante che lei veda l’esterna con la rivale. A questo punto Carolina entra in studio. Si scusa con Martina perchè non voleva mancarle di rispetto ma non ce l’ha fatta a rimanere.

Giacomo però è infastidito perchè sono alla fine del percorso e queste scene non sono più necessarie.