Laura Pausini perde l’Oscar: la reazione della cantante

Purtroppo niente Oscar per Laura Pausini: l’ambita statuetta protagonista della giornata di ieri alla Cerimonia più attesa di Hollywood, non è finita tra le sue mani. La cantante era tra i candidati con la canzone Io Sì/Seen. Come ha reagito?

Niente Oscar per l’Italia

Io Sì/Seen, la canzone della colonna sonora del film The Life Ahead – La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti, cantata da Laura Pausini, non ha vinto l‘Oscar. C’era molta attesa sulla cantante romagnola, come ce n’era anche sul film “Pinocchio” di Matteo Garrone. Niente da fare: l’Italia è rimasta a bocca asciutta.

Dopo la vittoria da parte di Laura Pausini dei Golden Globes le speranze erano tante. Tuttavia la statuetta di Los Angeles l’è stata soffiata da Fight For You del film Judas and the Black Messiah. Nonostante la delusione, per la cantante è stata un’esperienza emozionante e unica. Lei stessa lo ha fatto sapere attraverso i social ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al progetto.

“Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte incredibile” Ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram

Laura Pausini è felice di quest’esperienza unica

Cantare sul palco dell’Academy per Laura Pausini è stato un sogno inimmaginabile ancor di più vissuto in questo periodo storico tanto particolare a causa della pandemia. La cantante torna in Italia pensando alla sua bambina:

Ps.

Sfoglia la gallery e scopri come finiscono di solito le serate delle mie nomination!” fa sapere la Pausini ai suoi follower mostrando una foto di lei che addenta un Hamburger.

Il commento di Tiziano Ferro

Prima dell’inizio della Notte degli Oscar 2021, Laura Pausini ha ricevuto il plauso di uno dei critici più famosi e influenti degli Stati Uniti, Clayton Davis. Quest’ultimo aveva dichiarato che l’artista romagnola meritava di vincere. L’artista si è esibita accompagnata a un pianoforte a cosa rosso scarlatto suonato da Diane Warren.

Ovviamente la cantante ha ricevuto una valanga di complimenti e tra quelli più teneri spiccano quelli del padre e quelli di Tiziano Ferro. “Brava amica mia! Perché il premio è tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!” Ha postato il cantante in una delle sue stories di Instagram. L’amico e collega ha dichiarato inoltre di essere stato in ansia per la premiazione. Così tanto che suo marito Victor Allen gli ha detto di sembrare in una sala d’attesa aspettando che nasca un figlio.