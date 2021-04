Romina Power pubblica la foto dell’uomo della sua vita: “C’era qualcuno che mi amava”

La ex moglie di Albano Carrisi, Romina Power decide di uscire allo scoperto e pubblica uno scatto che lascia tutti i fan sorpresi: ecco chi è l’uomo della sua vita.

Nonostante il loro matrimonio sia finito da anni, ormai, e la ex coppia di coniugi abbia intrapreso strade sentimentali diverse, un’ampia schiera di fan non si arrende e spera ancora in un ritorno tra Albano Carrisi e Romina Power.

La coppia, dopo un sodalizio musicale e un matrimonio che ha portato ben quattro figli, è arrivata al capolinea: oggi Albano vive nella tenuta di Cellino con la sua nuova compagna, Loredana Lecciso, con quale ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano junior.

Sulla vita sentimentale di Romina Power, invece, si è sempre saputo ben poco perché ha sempre mantenuto alto il riserbo, tranne, però, in questo caso dove decide di pubblicare la foto di un uomo e rivela come lui sia la persona più importante della sua vita. Di chi si tratta?

Romina Power: chi è l’uomo della sua vita?

Nonostante sia stata sempre molto discreta sulla sua vita privata, dopo la fine del matrimonio con Albano, la bellissima Romina Power decide di uscire allo scoperto sul suo profilo Instagram e pubblicare la fotografia dell’uomo che davvero l’ha amata.

Non si tratta del cantante di Cellino ma di un uomo misterioso che, negli anni addietro, ha fatto girare la testa a tutte le donne del mondo. Di chi si tratta?

Ecco che Romina Power lo confessa: “Queste foto mi ricordano che c’è stato qualcuno che mi ha amato” scrive nella didascalia social, con tono nostalgico e malinconico e pubblica la foto del suo bellissimo e affascinante papà, l’attore hollywoodiano Tyrone Power.

La bellissima e talentuosa Romina, in questo modo, ha ribadito il forte legame con la sua famiglia e soprattutto con il padre, star del cinema, che lei stessa amata nel profondo. Nella sua dichiarazione d’amore, però, si legge una nota di tristezza, quasi come se la cantante volesse dire che oltre suo padre, nessuno mai l’ha amata, dubitando anche dell’amore passato del suo ex marito Albano.

Romina Power resta sempre la preferita

La bellezza di Romina Power è senza tempo: appare sempre elegante e radiosa, nonostante le varie difficoltà a cui la vita l’ha sottoposta. E’ proprio per questo suo modo di fare che Romina Power resta sempre la preferita dagli italiani, così come viene confermato sui social, dove su Instagram viene seguita da ben 251 mila followers.

Intanto, però, la bellissima ex moglie di Albano è nella morsa della nostalgia, come lo dimostrano le foto amarcord che pubblica sul suo profilo Instagram, una malinconia per la sua famiglia d’origine, alla luce della recente scomparsa della sua tanto amata sorella Taryn, a soli 67 anni.

LEGGI ANCHE : Romina Power, la sua più grande passione è ereditata dal padre: ecco qual è

LEGGI ANCHE :Romina Power spunta una foto del passato: ha ceduto al ritocchino?

Due sorelle molto unite ma, a causa delle norme anti Covid e delle restrizioni per gli spostamenti, Romina Power non è potuta essere accanto a sua sorella Tyron nel momento della morte e non ha potuto partecipare neanche ai funerali, avvenuti negli Stati Uniti.