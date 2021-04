Elisabetta Canalis fa impazzire i fan: l’ex velina in mini tutina per l’allenamento

Ogni scatto social di Elisabetta Canalis fa impazzire i fan, ma l’ultima foto Instagram in cui la ex Velina si mostra con una tutina aderente, ha scatenato il delirio tra il popolo della rete.

La forma smagliante di Elisabetta Canalis è sempre motivo di grandi apprezzamenti da parte dei fan della showgirl, da tempo lontana dall’Italia e residente negli USA. Il suo profilo Instagram, che conta quasi tre milioni di follower, non viene mai perso di vista dai suoi sostenitori, sempre pronti a fare apprezzamenti e ad esprimere il loro gradimento nei confronti della ex Velina.

Uno degli ultimi scatti condivisi da Elisabetta Canalis sui social, però, ha letteralmente fatto impazzire il popolo del web. Lei, sempre dedita allo sport e promotrice di una vita sana all’insegna della buona alimentazione e dell’attività fisica, si è mostrata con una tutina da allenamento che ha fatto strabuzzare gli occhi al popolo maschile. Lo scatto ha collezionato quasi 100mila like e altrettanti commenti nei quali molti non sono riusciti a tenere a freno gli ormoni.

Elisabetta Canalis, il look sportivo

Mostrandosi con il suo personal trainer mentre era intenta a consumare quello che sembra un caffè americano, Elisabetta Canalis non ha esitato a mettere in evidenza il look sportivo scelto.

Tutina stretch super aderente con pantaloncino e cerniera abilmente sollevata fino al seno, per un gioco di vedo e non vedo che ha attirato immediatamente l’attenzione dei fan.

“Così mi fai svenire”, “Non sei legale”, “Sono cascato per le scale vedendo la foto”, hanno iniziato a scriverle alcuni utenti del web, “Ma di cosa stiamo parlando…Altro che 20enni”, “Qui siamo su un altro pianate altro che Belen”, si continua a leggere tra i commenti.

Elisabetta non ha potuto fare altro che godersi gli apprezzamenti dei fan italiani e continuare la sua giornata all’insegna dello sport.

Elisabetta Canalis, le dichiarazioni sulla passione con il marito

Intanto, proprio negli ultimi giorni, il nome di Elisabetta Canalis è tornato a rimbalzare in rete per alcune dichiarazioni della ex Velina sulla passione con il marito Brian Perry.

Sposata con il chirurgo americano dal 2004, Elisabetta ha realizzato il sogno di diventare mamma sei anni fa, quando è nata la piccola Skyler Eva.

Ed è proprio la figlia che impedisce alla ex Velina e al marito di vivere in assoluta tranquillità la loro vita sentimentale.

“Il sesso è importante ma che stanchezza a volte!”, ha ammesso la Canalis in una intervista per Panorama Wellness.

Essere mamma di una bambina piccola, infatti, assorbe gran parte delle energie. “Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua – ha continuato a raccontare la showgirl – . Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian”.

L’amore con Perry, tuttavia, procede sempre a gonfie vele. “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli – ha detto Elisabetta – . È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”.