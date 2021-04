Tommaso Zorzi: “Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso” l’inaspettata risposta di Paolo Bonolis

La nuova avventura di Paolo Bonolis con Avanti un altro! Pure di sera è iniziata da poche settimane ma non sembrano mancare momenti caratterizzati da un’ironia tagliente.

Durante la serata di domenica 25 aprile, Paolo Bonolis ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con Avanti un altro! Pure di Sera, spin-off del noto game show Avanti un altro!. Questa versione serale del programma era già stata trasmessa nel 2017 e poi 2018 ma come un evento speciale e non come un appuntamento fisso.

Avanti un altro! Pure di Sera

A poche settimane dall’inizio di questa nuova avventura capitanata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sembra esserci stata una buona risposta da parte dei telespettatori in termini di ascolti. Il conduttore romano nel corso della sua carriera ha abituato il pubblico a un certo tipo di comicità, spesso anche pungente e senza peli sulla lingua. In particolare durante la serata di domenica Bonolis in compagnia di Tommaso Zorzi, ospite fisso dello show, ha inscenato una gag coinvolgendo una collega.

La gag tra Zorzi e Bonolis

Nello specifico, Tommaso Zorzi, dopo aver concluso la sua rubrica – Il punto Z– è rientrato in studio chiedendo a Paolo di realizzare un suo desiderio: “Ho trovato le parole per dirtelo. È una cosa delicata che ho da chiederti. Tu sei nell’Olimpo dei conduttori, sei bravo e sei molto bravo. Però c’è qualcuno che è bravissimo a mio avviso, più bravo di te. Anzi, più brava di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”.

La risposta di Paolo Bonolis

Sentendo questa affermazione Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di rispondere con altrettanta ironia affermando: “Aspé, ce l’ho. Ti fidanzi – sei gay, no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua. Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque. […] la Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi i fotografi, circuisci la Lollobrigida“.

Il pubblico presente in studio non ha potuto fare a meno di applaudire per la divertente gag messa in scena da Zorzi e Bonolis, ma adesso quale sarà la risposta da parte della conduttrice di Domenica Live?