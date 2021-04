Elettra Lamborghini, gaffe all’Isola dei Famosi: l’ereditiera a ruota libera

Elettra Lamborghini senza filtri in una lunga intervista del settimanale Oggi. L’ereditiera si lascia andare ai commenti su questa edizione de L’Isola dei Famosi azzardando anche un pronostico sulla vittoria finale.

Le parole su Valentina Persia

La cantate di La Isla, Elettra Lamborghini, dopo l’assenza nelle prime puntate di quest’edizione de L’Isola dei Famosi, è attentissima alle vicende che succedono ai naufraghi dell’Honduras, assieme ai suoi colleghi opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

La bella moglie di Afrojack, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Oggi non ha tralasciato nessuno, andando a ruota libera con opinioni e supposizioni sui personaggi più seguiti del reality di Ilary Blasi. Tanto per cominciare ha sparato a zero su Valentina Persia definendola “cattiva: “Valentina Persia è troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni forti”.

Elettra Lamborghini dice la sua sui naufraghi

Elettra non ha risparmiato Ciufoli: “Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce”.

Decisa e senza troppi giri di parole su Gilles Rocca. “E’ un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”.

Elettra Lamborghini è invece stata durissima con Beatrice Marchetti: “È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia. Poi c’è Andrea che pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette”.

Elisa Isoardi e il possibile vincitore

E su Elisa Isoardi? La Lamborghini ha apprezzato la sua decisione: “Mi dispiace per il suo ritiro” mostrando nessun rimpianto per Daniela Martani: “È un bene che se ne sia tornata a casa”.

Infine Eletttra Lamborghini ha anche confidato chi sarà per lei il vincitore, ossia Andrea Cerioli. Ma sull’ex tronista ha detto: “Pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette”

Intanto sull’isola dei naufraghi c’è aria di contentezza, proprio grazie ad Andrea Cerioli. Dopo due settimane di digiuno la conquista del cibo da parte di quest’ultimo alla prova ricompensa ha mandato su di giri i partecipanti. Il cestino di prelibatezze arrivato in spiaggia , ha fatto ridere e abbracciare tutti. Travolti dall’entusiasmo Awed e Gilles si sono anche scambiati un bacio appassionato sulle labbra.