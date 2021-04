Wanda Nara rosso fuoco: la signora Icardi infiamma Instagram, vestito di pizzo e trasparenze

Wanda Nara continua ad infiammare i social con scatti che mettono in risalto le sue curve mozzafiato. Sullo sfondo di Milano, la biondissima e sensualissima agente del calcio manda in tilt i suoi follower con un abito rosso trasparente.

La foto da urlo della regina del calcio

Statuaria e con curve mozzafiato, Wanda Nara ancora una volta manda in visibilio i fan con uno scatto che mette in risalto la sua bellezza. La regina del calciomercato dopo aver conquistato il cuore di Mauro Icardi continua a conquistare il cuore dei suoi follower, ben 7,6milioni su Instagram.

Giusto qualche ora fa, una foto in particolare ha ricevuto una valanga di cuoricini. Wanda si mostra a piedi nudi sul terrazzo di casa, nel cuore di Milano. Un abito rosso fatto di pizzi e trasparenze l’avvolge. mettendo i risalto il decolleté prosperoso oltre alla schiena nuda.

“ milan l’è un gran milan “ … my fav skyline. E’ la didascalia che accompagna le foto, raggiunte in brevissimo tempo dai commenti dei fan, carichi di complimenti e di emoticon con fiamme.

Wanda Nara e i social

La moglie di Mauro Icardi è attivissima sui social e attraverso di essi ama comunicare con i suoi fan, confidando a volte, anche pensieri che riguardano la sua vita privata e sentimentale. Non sono mancate recentemente le domande più strane, dalle quali la showgirl argentina non si è tirata indietro. Wanda infatti ha espresso una posizione netta rispetto alle vecchie relazioni…

C’è chi la vorrebbe presidentessa dell’Argentina (lei ha risposto che per il suo Paese darebbe la vita) e c’è chi la invita a trascorrere una giornata assieme ai suoi follower (lei risponde: “si!”). Qualcuno le ha chiesto anche se ha mai pensato di adottare un bambino. La sua risposta? Affermativa. Wanda ama rispondere ai suoi fan senza troppi giri di parole. Come ha fatto per una domanda in particolare che si è addentrata nella sua sfera sentimentale, tanto chiacchierata fino a qualche anno fa. “Torneresti mai con un ex?” La risposta della moglie di Mauro Icardi è secca: “Mai”

Wanda Nara usa i social anche per sponsorizzare abiti. Del resto lei è una vera Web Influencer. Recentemente sempre sul suo account Instagram l’ agente di calcio più sensuale di sempre, ha condiviso uno scatto che ritirare le figlie Francesca e Isabella con capi esclusivi dell’azienda aretina di Piero Iacomoni.

Insomma, proprio come Chiara Ferragni che ha immortalato la figlia con il bavaglio di Monnalisa, anche Wanda ha espresso il suo gradimento verso il marchio in questione. Una bella pubblicità per il brand toscano.