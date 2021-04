Uomini e Donne: Luca ammette le sue colpe, Angela continua l’attacco

Botta e risposta tra due protagonisti del trono over di Uomini e Donne: mentre Luca Cenerelli ha deciso di riconoscere le sue colpe, Angela Paone ha rincarato la dose degli attacchi: ecco cosa hanno detto a Uomini e Donne Magazine.

Una rivista che indaga sulle storie nate a Uomini e Donne, che raccoglie le dichiarazioni di trono classico e trono over, che approfondisce discussioni e litigi visti in studio: anche questa settimana il magazine del dating show di Canale 5 si dedica ad intervistare i personaggi del momento.

Sul nuovo numero della rivista c’è Ida Platano che racconta del suo ritorno e della sua voglia di rimettersi in gioco, pronta anche ad un eventuale confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri e la sua nuova fidanzata Roberta Di Padua, che sembrano già essere in crisi ad un mese dalla scelta.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli si scusa con Angela Paone

Tra gli altri protagonisti del trono over intervistati dal magazine spiccano Luca Cenerelli e Angela Paone, il cui scontro ha dato vita ad una puntata molto caotica di Uomini e Donne. Negli ultimi tempi il cavaliere Luca è stato fortemente criticato dai presenti in studio, ma anche dal pubblico a casa e ha deciso di spiegarsi meglio in una nuova intervista che riguarda le dinamiche del programma. L’uomo è tornato a parlare della questione legata ad Angela Paone, la dama con cui si è frequentato per qualche settimana.

In particolare la donna lo aveva accusato di aver risposto a dei commenti offensivi riguardo al suo conto, arrivati dopo la fine della loro conoscenza. Sulla questione è intervenuto Gianni Sperti, giudicandola in modo abbastanza negativo: l’opinionista ha puntato il dito contro Luca, accusandolo di aver assunto un atteggiamento falsamente gentile in puntata, mentre fuori non avrebbe lo stesso animo delicato e sensibile. In molti hanno anche criticato la scelta di Elisabetta: la dama è rimasta ferma nei suoi propositi anche dopo aver sentito le accuse riservate al Cenerelli.

La dama Angela contro Luca: “Non è bello”

In un’intervista a Uomini e Donne magazine, Luca ammette di aver sbagliato con Angela, ma ci tiene a precisare di non aver mai avuto intenzione di farle del male. “Mi sono reso conto di aver sbagliato e di aver ferito un persona”, confessa l’uomo, che si dichiara anche molto dispiaciuto per quanto accaduto: l’episodio ha trasformato la sua posizione nel programma, facendolo passare dalla parte dei personaggi più amati a quella dei più criticati.

Cenerelli parla anche di Gianni Sperti, affermando di non aver capito cosa lo abbia spinto ad avere pensieri così negativi sul suo conto. Il cavaliere sostiene che l’opinionista non si sforzi di capire le sue azioni. Ma, contestualmente a quella di Luca, anche Angela Paone, l’altra protagonista della vicenda, ha rilasciato la sua dichiarazione, sostenendo di essere molto delusa. “Non lo vedo neanche così bello!”, ha aggiunto.

Attualmente la dama sta frequentando Riccardo Amante, con il quale la conoscenza sembra procedere piuttosto bene. La donna appare anche decisamente più spigliata rispetto all’inizio: nei primi tempi ammette di essere apparsa decisamente impaurita dalla situazione. L’amore sbocciato tra Claudio e Sabina le ha dato però la giusta motivazione per affrontare il suo percorso nel programma, alla ricerca del vero amore.