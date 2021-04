Giulia Calcaterra lascia Nick Pescetto : “Inutile nasconderlo … “

E’ giunta al capolinea anche la storia d’amore tra Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia e ex naufraga, e il surfista Nick Pescetto. Sui motivi della fine, è la stessa Calcaterra a svelare la verità perché è “inutile nasconderlo”. Di cosa si tratta?

Il pubblico da casa ha conosciuto la bellissima Giulia Calcaterra durante la sua esperienza sul bancone di Striscia la Notizia dove, tra il 2012 e il 2013, diventa la velina ‘bionda’ del telegiornale satirico. Prima, però, di questo ruolo, Giulia Calcaterra, con il suo fisico mozzafiato, è stata una ginnasta d’eccellenza. Una grande passione e un evidente talento per lo sport, hanno portato Giulia ad iniziare la ginnastica a corpo libero all’età di 8 anni, a livello amatoriale, per poi incassare tanti successi e tante medaglie e riconoscimenti.

Dal bancone di Striscia la Notizia, però, Giulia Calcaterra arriverà, nel 2017 nel reality dell’Isola dei Famosi come naufraga. A tenere alta l’attenzione del gossip su di lei, in queste ore, è la fine della sua storia d’amore durata ben quattro anni con Nick Pescetto, content creator e surfista.

Perché Giulia Calcaterra lascia Nick Pescetto?

Dopo anni di amore, la love story arriva alla fine e a svelarne il motivo, perché è “inutile nasconderlo“, è la stessa ex velina Giulia Calcaterra: siete curiosi di sapere perché ha lasciato Nick Pescetto?

A spiegare i motivi è stata la stessa ex velina attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram dove è apparsa visibilmente triste per quanto accaduto ma ha parlato in modo diretto e sincero ai suoi follower: “Non serve fingere una falsa felicità” ha ammesso la Calcaterra.

Nei suoi video, però, Giulia non ha mai annoverato Nick Pescetto, anche se è chiaro il riferimento a lui e soprattutto alla sua attuale posizione di ex fidanzato. Dallo sfogo di Giulia Calcaterra si percepisce come la scelta della rottura sia stata comunque sofferta e dolorosa, tant’è che lei stessa sottolinea come in questi ultimi dieci giorni abbia dovuto affrontare una situazione emotiva molto pesante.

La Calcaterra appare disillusa e ammette di aver speso i suoi ultimi quattro anni, quelli che combaciano con la relazione con Nick, a costruire qualcosa che in realtà non è mai esistito. “Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita” ha così concluso con tono di amarezza e dolore.

Giulia Calcaterra e Nick Pescetto: amore e lavoro

Nella voce sommessa della dolce Giulia, si scorge il dolore per la fine della sua storia d’amore, una relazione nella quale la ex velina si è data al 100 percento, creando un connubio anche lavorativo con il suo ex compagno.

Nick Pescetto, infatti, è un content creator e ‘cacciatore di brividi’, molto attivo soprattutto sul web dove ha creato una community di fan che lo seguono attivamente e con i quali condivide i contenuti dei suoi lavori.

Pescetto, nato in Brasile e cresciuto a Genova, condivide con la Calcaterra anche la passione per lo sport, visto che anche lui ha alle spalle una carriera da atleta, avvezzo soprattutto agli sport estremi. Un giramondo che ha cercato di evidenziare il brivido delle sue esperienze con dei video, ai quali ha preso parte anche la sua compagna Giulia.