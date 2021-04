Belen e Antonino in quarantena dopo la vacanza alle Maldive

Avevano scatenato un putiferio sul web per via della loro vacanza relax alle Maldive: “Noi costretti in casa e loro possono viaggiare” questi i commenti sui social e oggi, al rientro, Belen Rodriguez e Antonino sono in quarantena fiduciaria.

Da sempre la showgirl venezuelana, Belen Rodriguez attira l’attenzione mediatica per tutto ciò che fa: da un servizio fotografico, fino ad un affare di cuore, gli occhi dei paparazzi sono puntati su di lei. Consapevole di ciò, però, Belen non si è mai sottratta alle curiosità e spesso è finita nell’occhio del ciclone per le intricate vicende amorose.

Adesso, però, in questo periodo di pace ancestrale in cui vive, nelle piene grazie della sua gravidanza, la bellissima Belen è riuscita comunque ad attirare su di te l’attenzione e anche gli attacchi degli utenti del web.

Gli haters si sono adirati di fronte alle foto Instagram di Belen Rodriguez e il suo compagno alle Maldive: “Mentre tutta l’Italia è in gabbia, voi siete liberi come gabbiani” si legge in alcuni commenti che sottolineano negativamente questa vacanza.

Belen Rodriguez e Antonino in quarantena

La vacanza di lavoro si è conclusa per la bellissima Belen Rodriguez e per il suo compagno Antonino Spinalbese. La coppia, in barba alle critiche ricevute per il loro soggiorno alle Maldive, si vive il momento più bello e felice delle loro vite: l’arrivo della loro piccola bambina.

Infatti la bellissima Belen è al sesto mese di gravidanza ed in attesa della sua Luna Marie che nascerà in estate. Nonostante la dolce attesa, però, è volata nell’Oceano Indiano per trascorrere una vacanza di relax e unendo anche degli impegni di lavoro con uno shooting, dove la Rodriguez ha posato per un servizio fotografico per promuovere la linea dei suoi costumi da bagno, utilizzando come scenario perfetto il mare meraviglioso delle Maldive.

Per l’occasione ha approfittato, insieme al compagno, di fare anche la sua ultima vacanza prima dell’arrivo della loro Luna Marie. Adesso, però, come da prassi sono rientrati dalle Maldive e sia Belen che Antonino sono in quarantena fiduciaria.

Belen rispetta le regole

Nonostante le tante polemiche sollevate sul suo viaggio e la molta invidia che da sempre ruota intorno alla bellissima showgirl, Belen rispetta le regole e non ha fatto nulla che sia andato contro la procedura anti Covid-19. Il suo è stato un viaggio di lavoro, così come sono consentiti questi spostamenti secondo tale motivazione, e adesso al suo rientro si è isolata come da protocollo.

A dare la notizia della quarantena messa in atto dalla coppia e che si concluderà tra undici giorni, è stata Belen che sul suo profilo Instagram ha informato i suoi followers con delle Stories e si riprende mentre scherza con Antonino, che sta ancora semi addormentato, sul loro isolamento: “Ad Antonio non piace tanto essere ripreso quando si è appena svegliato. Lui ci mette un’oretta e mezza per carburare. Devo dire che la compagnia non è male” e ride ironicamente.

A sua volta Antonino ha ripreso Belen mentre stava leggendo un libro e stava bevendo il suo matè, spiegando ai fan i benefici dell’infusione.