Uomini e Donne anticipazioni 23 aprile: caos in studio, accade di tutto

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne: tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 aprile, e sui protagonisti di questo pomeriggio.

Maria De Filippi chiude la settimana con l’ultimo appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Il dating show, che quest’anno ha mescolato il trono over e il trono classico, è sempre animato dalle dinamiche che si vengono a creare tra i protagonisti, più o meno giovani, di questa seconda parte della stagione televisiva. Dopo aver concentrato l’attenzione sul cavaliere Luca, che ha sollevato non poche perplessità da parte della conduttrice, sarà il turno dei tronisti.

Nella puntata di ieri, le telecamere si sono focalizzate su Massimiliano Mollicone e la sua ultima esterna con la giovane Eugenia, mentre secondo le anticipazioni sull’appuntamento di oggi, 23 aprile, l’attenzione si sposterà su Samantha e Giacomo. I due tronisti stanno conoscendo alcuni dei loro corteggiatori e iniziano a manifestare le prime preferenze.

Uomini e Donne, Samantha bacia Bohdan?

Il percorso della tronista Samantha Curcio a Uomini e Donne sembra farsi sempre più difficoltoso a causa del suo interesse per Alessio e Bohdan.

Ragazza dal temperamento molto forte, non esita a scontrarsi quotidianamente con i suoi corteggiatori e, in particolar modo, con Alessio.

Quest’ultimo, messo spesso sotto accusa da parte delle tronista e del suo rivale, non ha esitato a manifestare tutto il suo disappunto a Samantha che, dopo un duro confronto, è sempre tornata tra le sue braccia.

Per molti, infatti, è chiaro che la Curcio sia intenzionata a scegliere Alessio, ma la presenza e l’interesse per Bohdan pare stiano mettendo tutto in discussione.

Dopo il bacio tra Samantha e Alessio, quindi, è molto probabile che la tronista si sia avvicinata anche al rivale di quest’ultimo e chissà come il giovane prenderà un possibile bacio tra la Curcio e il suo antagonista.

Giacomo indeciso tra Martina e Carolina

In dirittura d’arrivo – almeno all’apparenza – il percorso di Giacomo a Uomini e Donne: il tronista è sempre più coinvolto da Martina e Carolina e la sua scelta potrebbe essere alle porte.

Confuso e combattuto tra le due, dovrà fare i conti con il temperamento delle sue corteggiatrici, pronte ad abbandonare gli studi televisivi di Uomini e Donne qualora dovessero notare degli atteggiamenti ambigui con la rivale.

La conclusione della puntata di oggi – 23 aprile – di Uomini e Donne potrebbe essere proprio con i tronisti, ma non si esclude che Maria De Filippi possa tornare a concentrare l’attenzione sulle ultime conoscenze tra le dame e i cavalieri del trono over.

C’è grande attesa, infatti, per Ida Platano e le sue nuove frequentazioni dopo la fine della turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri.