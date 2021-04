Beautiful anticipazioni: il folle piano di Sally Spectra contro Flo

Ci sono esilaranti colpi di scena che aspettano i fan di Beautiful e ad annunciarli sono proprio le anticipazioni che mettono l’accento sulla Spectra. Ecco cosa accadrà

La folle impresa di Sally

Gli spoiler della soap americana più longeva della televisione, Beautiful, ci riportano emozionanti novità che riguardano Sally, la quale farà di tutto per non farsi lasciare da Wyatt. La giovane Spectra dopo aver saputo che lo Spencer vuole tornare insieme a Florence non è riuscita a trattenere la rabbia e decide di mettere in atto un piano diabolico.

Il progetto di Sally prende il via quando rivela a Katie di avere una grave malattia, aiutandosi della complicità della dottoressa Penny Escobar. Annuncia così di avere solo un mese di vita. La giovane però chiede alla più piccola della famiglia Logan di tenere la bocca cucita perchè non vuole fare pena a nessuno.

Tutti sanno della malattia della Spectra

Ovviamente la Spectra sa bene che Katie non sarà in grado di tenere il segreto e infatti la sorella di Brooke spiffera tutto a Bill, il quale rimane sconvolto dalla notizia. Secondo il marito di Katie, Wyatt dovrebbe conoscere la verità. Anche il fratello di Liam, nel giro di poco tempo, viene a scoprire della malattia di Sally e tenta di convincerla a confidarsi con lui. Katie dal canto suo cerca in tutti i modi di convincere Ridge e Steffy a non licenziare dall’azienda di moda la ragazza, e alla fine ci riesce.

La notizia sulla grave malattia di Sally comincia a circolare e arriva alle orecchie di Flo. La donna assicura al fidanzato di appoggiarlo in ogni sua scelta. Lo Spencer, pur di rendere più semplici gli ultimi giorni di Sally, le chiede dunque di ritornare a vivere con lui. Ma le cose cominciano ad andare male quando la dottoressa Penny Escobar inizia a provare dei sensi di colpa. La Escobar infatti consiglia a Sally di rivelare la verità a Wyatt, ma la stilista non è per niente intenzionata a tornare indietro.

I sospetti di Flo

Il diabolico piano di Sally Spectra continua. La stilista approfitta del tempo guadagnato con Wyatt per riconquistarlo. Intanto Flo comincia ad avere i primi dubbi sulle condizioni di salute della giovane Spectra e secondo gli spoiler la Fulton constata dettagli poco coerenti, tra le cose dette dalla dottoressa e quelle dette da Sally. Quest’ultima che si è accorta dei sospetti di Florence, tenta di dissuaderla mandandole dei fiori, ma senza ottenere l’effetto sperato.

La Fulton ormai vuole vederci chiaro e cerca di ricavare delle risposte da Penny ma quest’ultima non cede e riesce a mantenere il silenzio. Non soddisfatta però la fidanzata di Wyatt entra di nascosto nell’ufficio della dottoressa e scopre finalmente la verità. Flo rimane esterrefatta davanti i file di Sally visto che raccontano dell’imbroglio.

A questo punto subentra un colpo di scena: prima di riuscire a contattare Wyatt, Flo viene assalita dalla Spectra e da Penny che entrano improvvisamente nella stanza, colpendola. La donna cade prima a terra priva di sensi e poi viene trasportata dalle due donne in un vecchio appartamento, dove viene legata ad un termosifone.