Rudy Zerbi, conoscete il figlio Tommaso? E’ identico a lui

Rudy Zerbi è sicuramente un personaggio di spicco del mondo dei talent show della televisione italiana. Conduttore radiofonico, produttore discografico e insegnate di canto ad Amici, Rodolfo (questo è il suo vero nome) è anche padre di ben 4 figli, tutti maschi. Tommaso, è identico a lui.

Il successo di Rudy Zerbi

Una carriera ricca di successi, un seguito di follower significativo (ben 1,8milione) e 4 figli maschi: Luca e Tommaso, avuti dalla prima compagna Simona, ed Edoardo, nato dalla relazione con la nipote di Gianni Morandi. Infine il piccolo Leo, figlio della sua attuale compagna. Rudy Zerbi, che veste anche il ruolo di giurato insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari a Tu Si Que Vales, è sicuramente un uomo che ha tanto da fare.

In compenso Rudy Zerbi ha 3 uomini importanti nella sua vita che rappresentano in un certo senso tre figure paterne. Roberto Zerbi è il primo, ossia l’uomo che l’ha riconosciuto dopo aver sposato la madre. Poi c’è Giorgio Ciana, l’uomo che in realtà l’ha cresciuto. Solo recentemente Zerbi ha saputo chi è il padre biologico. Nel 2010 infatti, il conduttore viene a sapere che è un volto noto della televisione italiana, ossia Davide Mengacci.

”Non vedo mio papà da un pò di tempo. Lui lavora, io lavoro, non è facile incontrarsi ma lo penso spesso. Il nostro non è un rapporto semplice, però so che lui mi vuole bene e io altrettanto.”

Aveva scritto Zerbi nel Natale del 2013 sui social.

Il figlio Tommaso, identico a lui

Oggi la famiglia di Ridy Zerbi è una bellissima famiglia allargata e l’insegnate di canto di Amici non esita a condividere sui social i momenti più belli che trascorre assieme ai suoi figli.

In queste ore Rudy ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae al fianco di uno dei suoi figli, Tommaso. I fan hanno subito riempito il post di cuoricini, evidenziando non solo la bellezza del giovane, ma anche la somiglianza con il padre. I due infatti, sono due gocce d’acqua.

“My big boy is in town” Sono le poche parole pubblicate dal conduttore a corredo dello scatto che mette in risalto lo stesso sorriso che illumina i loro visi.

“Identici wow”, “Come siete belli”, sono solo alcuni dei commenti arrivati nella bacheca di Zerbi. Non sono mancati neanche quelli ironici: “Buon Sangue Non Mente .. Si Vede Che E Il Tuo Ragazzone, Complimenti…Noto Un Unica Differenza .. I Colori Dei Capelli.”

Intanto l’insegnate di canto di Amici, recentemente è stato coinvolto in una cosa molto curiosa. I fan dei cantanti del famoso talent di Canale 5, hanno pensato bene di posizionarsi sotto casa sua con le canzoni dei loro beniamini ad alto volume.

“La cosa comincia a farsi preoccupante”. Ha dichiarato scherzando Zerbi.