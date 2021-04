Bollettino coronavirus 26 aprile: 8.444 contagi 301 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 26 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.158. Sono invece 301 le vittime in un giorno (ieri 217).

Sono 145.819 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 239.482. Il tasso di positività è del 5,8% (+0,3% rispetto a ieri). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.971.114, i morti 119.539. Gli attualmente positivi sono invece 452.812 (8.400 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539

Sono 2.849 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 132 (ieri 114). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Campania 1.282 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1.282, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.364 tamponi molecolari esaminati. E come sempre accade dopo il fine settimana, quando cala il numero dei tamponi, si alza l’indice di positività. Ieri la curva dei contagi era del 10,6%, oggi è dell’11,28%. ;58 sono le persone decedute – ;38 deceduti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1836 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 141 posti letto occupati, ieri ne erano 137. Aumentano, invece, i ricoveri in degenza: oggi 1527 e ieri 1511.

Lazio,964 casi,’mantenere alta l’attenzione’

Su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-2.369) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 16 mila test, si registrano 964 casi positivi (-221), 44 decessi (+25) e +1.134 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 5%. I casi a Roma citta’ sono a quota 500. “Invito a mantenere alta l’attenzione e tutte le misure di prevenzione”, è l’appello dell’assessore D’Amato.

Altri 936 nuovi contagi e 17 morti in E-R

Sono 936 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 12.645 tamponi, un numero di test al di sotto della media come sempre avviene nei weekend. L’età media dei nuovi contagiati, 402 asintomatici, è 36,7 anni. Tra le province, Bologna segna 185 casi più 20 dell’Imolese, seguita da Modena (161), Reggio Emilia (109), Forlì-Cesena (107). Si registrano altri 17 morti, cinque uomini e 12 donne, dai 61 ai 98 anni, e un lieve aumento di ricoverati: 1.861 nei reparti Covid (+19), 268 in terapia intensiva (+3). I guariti sono sono 2.874 in più di ieri, i casi attivi 48.523 (-1.955) di cui il 95,6% in isolamento a casa. Alle 15, infine, sono state somministrate complessivamente 1.498.893 dosi di vaccino; sul totale, 471.974 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Puglia 37 morti e 477 positivi, l’8% dei test

Su 5.792 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 477 casi positivi, con un tasso di positività dell’8,2% (contro il 12,5% di ieri). I decessi sono 37 (ieri 19) I positivi sono così suddivisi: 100 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati registrati: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test. 175.209 sono i pazienti guariti. 48.728 sono i casi attualmente positivi.

Marche, +1 paziente in 24h (546), -5 in Semintensiva

Dopo un trend in diminuzione in corso da una decina di giorni, è tornato a salire nell’ultima giornata, ma solo di un’unità, il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: da 545 a 546. In calo i degenti in Semintensiva (140; -5) e invariati quelli in Terapia intensiva (68), crescono nei reparti non intensivi (338; +6) mentre i dimessi in 24ore sono nove. Gli ospiti di strutture territoriali sono 220 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) passano da 17 a 16. I positivi in isolamento domiciliare scendono sotto i 6mila (5.886; -149) e le quarantene a 12.641 (-320; 4.070 con sintomi e 162 sono operatori sanitari). I guariti salgono a 87.216 (+286). Il numero totale dei positivi (ricoverati+isolamenti) è ora 6.412.

Friuli Venezia Giulia 100 nuovi casi su 3033 test e tamponi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.852 tamponi molecolari sono stati rilevati 83 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. Sono inoltre 1.181 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 17 casi (1,44%). I decessi registrati sono 7, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti sono 286. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.671, con la seguente suddivisione territoriale: 779 a Trieste, 1.951 a Udine, 660 a Pordenone e 281 a Gorizia. I totalmente guariti sono 87.295, i clinicamente guariti 5.306, mentre le persone in isolamento scendono a 7.942. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.537 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.422 a Trieste, 49.942 a Udine, 20.309 a Pordenone, 12.705 a Gorizia e 1.159 da fuori regione.

Articolo in aggiornamento