Salvatore uccide sua sorella e chiama il 113:«Sono stato io». Poi si barrica in casa. È accaduto a Brusciano (Napoli)

Salvatore Cimitile, 55 anni, ha assassinato sua sorella Vincenza, 56 anni, in un appartamento a Brusciano (Napoli). Dopo l’omicidio, l’uomo ha contattato la polizia ammettendo di essere l’autore del delitto. «Ho ucciso mia sorella, venite», avrebbe detto. L’uomo ha ucciso la donna con diverse coltellate con un coltello da cucina.

Nel frattempo, Salvatore si era barricato in casa e i poliziotti, giunti per arrestarlo, sono riusciti a entrare evitando altre complicazioni. Attualmente l’uomo è in commissariato ad Acerra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo soffre di problemi psichiatrici e viveva assieme alla sorella, che ha assassinato dopo un litigio.