Tenta di rapire un bimbo di 6 anni: «Ho dei dolci per te». È accaduto a Londra, dove un uomo ha avvicinato un bimbo in un cortile

Un uomo ha avvicinato un bimbo di 6 anni mentre stava giocando in un cortile. Lo sconosciuto gli avrebbe detto:«Ho dei dolci e delle bevande per te nel mio furgone» e lo ha invitato ad andare con lui. È successo a Londra giovedì scorso intorno alle ore 16:30 a Clarence Avenue.

Il bimbo non gli ha dato retta ed è tornato di corsa in casa avvisando sua madre. Quando la donna è uscita il presunto rapitore era andato via. Il bimbo ha descritto il sospettato come un uomo dalla pelle marrone, capelli neri corti, portava un blazer blu e dei pantaloni neri. A riportar il suddetto caso è stato il The Sun.

Gli investigatori, a tal proposito, hanno detto:«Incidenti di questa natura sono molto rari e in questo caso il ragazzo non è stato danneggiato affatto. Tuttavia, capisco perfettamente la preoccupazione che ha causato sia alla famiglia del ragazzo che alla comunità e posso assicurare alla gente del posto che stiamo prendendo molto sul serio questo incidente.

Stiamo facendo tutto il possibile per identificare l’uomo descritto e sollecitare chiunque si trovasse nella zona in quel momento e abbia visto un uomo agire in modo sospetto a contattarci», ha chiosato.