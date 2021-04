Positivo al Covid ma va a lavoro e in palestra: infetta altre 22 persone. Uomo arrestato per lesioni.

E’ accaduto a Manacor, nell’isola di Maiorca dove un uomo di 40 anni è risultato positivo al virus e nonostante ciò si è presentato al lavoro. Inoltre, l’uomo aveva anche tutti i sintomi del Coronavirus. Non si è limitato però ad andare a lavoro, dopo è anche andato in palestra. Non è stato un caso o distrazione. Sembra che il gesto sia stato fatto intenzionalmente. Infatti, in palestra aveva gridato: «Vi contagerò tutti». Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni.

Le indagini erano iniziate nel gennaio scorso, dopo che era stato segnalato un focolaio di Coronavirus nella città. L’uomo positivo al Covid, che ha contagiato 22 persone, lavora lavora in uno stabilimento locale. Questo si era recato al lavoro nonostante i solleciti da parte dei colleghi di tornare a casa, l’uomo si era rifiutato di lasciare il posto di lavoro.

Continuava a condurre normalmente la sua vita, tra lavoro e palestra. Nonostante la febbre a 40 era andato in palestra dove si era messo a tossire e con la mascherina abbassata, aveva gridato: «Vi contagerò tutti». Solo a fine giornata si era sottoposto a test ed era infatti risultato positivo al Coronavirus. Il 40enne aveva così contagiato direttamente otto persone: cinque suoi colleghi e tre persone che si trovavano in palestra quando ci era andato lui. Queste otto persone a loro volta avevano trasmesso il virus a altri 14 famigliari, tra cui tre bambini (uno di appena un anno). Nessuno di loro per fortuna era finito in ospedale. La polizia dopo mesi di indagini è risalita a lui e lo ha arrestato. Ora dovrà rispondere per le lesioni arrecate alle 22 persone e non aver rispettato le norme anticontagio.