Oroscopo del 27 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 27 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: In questo martedì c’è una Grande voglia di rimettersi in gioco. In realtà I veri problemi delle ultime settimane sono stati soprattutto di tipo fisico, Ecco perché io penso che tanti nati del segno debbano rafforzare il proprio organismo. Poi Saturno e Giove sono attivi: è come se improvvisamente tu vedessi la luce dopo un periodo di grandi difficoltà. L’ottimismo conta E se c’è una cosa che l’Ariete fa è proprio scendere giù, andare verso i piani bassi dell’umore per poi improvvisamente risalire, quindi adesso siamo veramente in una fase di rivalsa rispetto al passato: È molto importante.

Toro

Il segno zodiacale del Toro: Questo è un anno che consente di fare dei passi, Ma misurati. Ricordo sempre che abbiamo Giove è Saturno in aspetto contrario, quindi è un po’ difficile avere tanto, però un piccolo premio, una soddisfazione possono anche arrivare. La cosa importante è non lasciarsi sconfiggere, decidere di non avere via d’uscita, reagire, scoprire che alla fine c’è sempre un motivo per essere sereni e il segno del Toro ora con Venere nel proprio spazio può ritrovare Attenzione In amore. Sole Mercurio Venere nel tuo segno è un dato di forza, Peccato che ci sia proprio qualche problematica di lavoro, di soldi per quelli che hanno un lavoro in proprio ma anche per chi ha da poco ricominciato perché bisogna accontentarsi.

Gemelli

I Gemelli in questi giorni devono tenere i nervi sotto controllo: non ci sono tante situazioni difficili da gestire ma è molto importante capire da che parte andare, che cosa fare e forse anche solo per il fatto di averci provato, devi portare avanti un progetto. L’ottimismo è anche questo: è non vedere un problema come qualcosa di Insuperabile. Novità.

Cancro

Cancro; questa di martedì è una giornata importante. Aprile è iniziato in maniera molto pesante ma la seconda parte mi sembra migliore. Se devi affrontare un problema, se poi parti già con l’idea di riuscire a trovare la soluzione, scoprirai che la volontà può più del destino e quindi è molto importante adesso avere un approccio nei confronti della vita positivo. In questo periodo e ancor di più nei prossimi due mesi le emozioni del cuore saranno protagoniste.