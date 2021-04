Previsioni Meteo OGGI martedì 27 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 26 aprile. Al nord maltempo con nubi e rovesci. Al centro nuvolosità stabile nel corso della giornata. Al sud tempo instabile con nuvolosità in intensificazione. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 26 aprile 2021.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con fenomeni diffusi anche in forma di rovescio.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità compatta in diradamento pomeridiano sulla Sardegna; molte nubi sulle regioni peninsulari con associate precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco.

Sud e Sicilia:

Cielo velato da nubi medio alte.

Temperature:

Minime in aumento su Liguria, regioni tirreniche centrali ed al sud; in diminuzione sul resto del paese; massime in sensibile calo su Sardegna centro occidentale, Liguria, Emilia romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale; stazionarie sul rimanente centro nord peninsulare; in aumento sul rimanente territorio.

Venti:

Da moderati a forti dai quadranti meridionali su coste ioniche peninsulari e Puglia centromeridionale; moderati occidentali sulla Sardegna; deboli variabili altrove.

Mari:

Molto mossi lo ionio e l’adriatico meridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini, con tendenza in serata ad attenuazione del moto ondoso.