Previsioni Meteo OGGI mercoledì 28 | cieli coperti

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 28 aprile. Al nord cieli coperti su tutta la zona. Al centro nubi sparse con possibili precipitazioni. Al sud estesa nuvolosità con tempo instabile. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 28 aprile 2021.

Nord:

Cielo molto nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche al mattino su est Emilia-romagna, coste Venete e Friuli-venezia giulia e deboli piovaschi su Valle d’aosta e Piemonte occidentale. Nel pomeriggio schiarite anche ampie su est Emilia-romagna e Veneto e isolati temporali su Liguria di ponente, Valle d’aosta e fascia alpina piemontese.

Centro e Sardegna:

Molte nubi con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco su Toscana, Umbria, Lazio, settore appenninico immediate vicinanze di Marche e Abruzzo, in generale esaurimento tra il tardo pomeriggio e la sera; sulla Sardegna nuvolosità irregolare, con possibili brevi rovesci o temporali sul settore nord fino metà pomeriggio e in successivo rapido miglioramento.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità variabile su Campania, Molise e nord Puglia con locali rovesci o brevi temporali dalla tarda mattina e nel pomeriggio; cielo pressoché sereno o debolmente velato sul resto del sud.

Temperature:

Minime in aumento su Sicilia, Calabria e Puglia, pressoché stazionarie sul resto del paese; massime in calo su Marche, Abruzzo e Lazio centro-meridionale, in aumento anche marcato su est Basilicata, Puglia, Calabria ionica, Sicilia, Sardegna, Toscana e regioni settentrionali.

Venti:

Deboli occidentali sulla Sardegna e deboli da sud sulla Puglia meridionale; mediamente deboli variabili sul resto d’Italia, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari:

Molto mosso il settore est dello ionio, con moto ondoso in diminuzione sullo ionio settentrionale; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su medio-alto adriatico, mar Ligure e tirreno orientale.