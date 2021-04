Smart working, al via tavolo Orlando-parti sociali:«Obiettivo è definire perimetro tra norme e contrattazione». Così il ministro

Al via il tavolo di confronto al Ministero del Lavoro, tra Andrea Orlando, aziende e sindacati. Il focus è sul lavoro agile. «L’obiettivo è quello di definire il perimetro fra norme e contrattazione», avrebbe detto Orlando in apertura dell’incontro, ricordando come lo smart working abbia salvaguardato la salute e garantito la produzione nel corso di quest’anno.

Ora invece si dovrà riflettere su come tornare alla disciplina ordinaria quando terminerà il regime semplificato fino al 31 luglio. Quello che il ministro chiede alle parti sociali è se sarà possibile una gradualità nel passaggio esortando anche un’analisi di cosa bisognerebbe emendare o aggiungere alle leggi attualmente vigenti.