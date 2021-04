Spara da furgone in corsa dopo una lite per ragioni di viabilità: arrestato

Un uomo ha spaventato a morte tre uomini sabato scorso sulla A1 all’altezza di Fiano Romano, esplodendo un colpo di pistola contro la loro auto dopo una lite

Panico sabato scorso sull’A1 all’altezza di Fiano Romano, dove tre uomini a bordo di una Honda Jazz, hanno avuto una brutta disavventura. Il conducente della Honda è stato dapprima costretto a frenare d’improvviso per evitare di scontrarsi con un furgone il cui autista, arrivando sulla corsia di sinistra, aveva fatto una manovra azzardata. Il proprietario della Honda ha suonato il clacson per segnalare la sua presenza.

Ma a quel punto, il conducente del furgone senza rispondere, ha puntato una pistola contro l’altra automobile facendo spaventare i tre uomini a bordo della Honda che cercavano di fuggire cambiando più volte corsia.

L’uomo proseguiva nell’affiancare la Honda e abbassato il finestrino sparava un colpo verso l’auto che ha attraversato l’abitacolo sfiorando il conducente al viso e infrangendosi contro il finestrino del lato passeggero.

I tre uomini, nonostante fossero intimoriti, hanno inseguito il furgone per prendere la targa e riuscendo nell’impresa.

Così hanno subito contattato la polizia che, giunta sul posto, ha identificato furgone e conducente. L’uomo è stato colto in possesso di una pistola ad aria compressa da softair. Trovato nel suo appartamento, l’uomo è finito in manette come disposto dall’Autorità Giudiziaria.