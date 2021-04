Muore a 18 anni durante la Dad: Matteo aveva acquistato sostanze online. La Procura di Vicenza ha aperto inchiesta sul decesso

Matteo Cecconi, 18 anni, è morto lunedì alle 9:30 durante la Dad. Il ragazzo era al quarto anno dell’Itis Fermi di Bassano del Grappa. Durante il cambio ora, la dad va in pausa e quando riprende la lezione, lo schermo del ragazzo è nero. Il padre troverà il figlio agonizzante, per terra, in cucina.

Sulla sua morte la procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta e a chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia. Matteo era uno sportivo e godeva di buona salute, ecco perché i carabinieri indagano. A casa del ragazzo hanno sequestrato confezioni di medicine e scatole con un conservante per alimenti reperite nella sua camera. Si tratta di nitrito di sodio, che il ragazzo ha acquistato settimana scorsa online. Gli inquirenti stanno provando a comprendere la ragione per cui il ragazzo avesse acquistato il nitrito e perché lo abbia ingerito: se volontariamente o per errore, magari mischiandolo con altri farmaci.

I genitori del ragazzo hanno escluso l’ipotesi che possa essersi suicidato perché non ha mai dato avvisaglie, aveva molti interessi. Quando il padre lo ha trovato ha cercato in ogni modo di rianimarlo, dopo aver contattato i soccorsi. Ma non c’è stato niente da fare.

Il padre ha anche chiesto ai compagni e ai docenti se durante la prima ora lezione, Matteo si fosse comportato come al solito o se si capisse che non stava bene. Lunedì, ha detto chi seguiva la lezione con lui, Matteo era come sempre.