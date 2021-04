Vaccini: a San Marino le dosi distribuite ai turisti, ma non agli italiani

Dosi di vaccino anti Covid disponibili per i turisti che giungono nella a San Marino, ma le porte restano chiuse per gli italiani.

Turismo vaccinale. Così può essere definito il provvedimento preso dal Congresso di Stato di San Marino, a proposito della somministrazione dei vaccini anti Covid ai turisti. Ma c’è una particolarità. Le persone che arrivano nella Repubblica per ricevere il farmaco contro il coronavirus devono essere “non residenti in Italia”. Porte chiuse agli italiani. La delibera del governo è arrivata con un documento di lunedì scorso, 26 aprile.

Recita una parte del testo che, “visto il buon andamento della campagna vaccinale… stante la disponibilità di dosi…”, i turisti – appunto “non residenti in Italia“ – possano ricevere la doppia dose di vaccino al costo di 50 euro. Per usufruire del servizio, inoltre, i turisti devono soggiornare “presso strutture ricettive di San Marino, per due periodi, contestuali alla vaccinazione, a distanza di almeno 21 giorni l’uno dall’altro e di almeno 3 notti per ogni periodo”.

Perché San Marino non vuole vaccinare gli italiani

Il motivo delle porte chiuse nei confronti degli italiani, in realtà, non ha a che fare con antipatie o dispetti. Né dipende direttamente dalla volontà del governo di San Marino. La questione è prettamente “burocratica“. All’interno della Repubblica, infatti, la prevalenza dei vaccini è composta dal farmaco russo Sputnik. Vaccino anti Covid che però non è stato ancora autorizzato dall’Ema (European Medicines Agency), bloccando di conseguenza la somministrazione agli italiani. Così come al resto dei cittadini europei, d’altronde, visto che l’Ema è l’agenzia europea del farmaco.

I turisti che giungeranno a San Marino per ricevere la doppia dose, quindi, potranno essere solo russi o cittadini extraeuropei. Anche perché le scorte di Pfizer sul Titano, che sono arrivate direttamente dall’Europa, è improbabile che vengano vendute. Più verosimilmente saranno utilizzate per gli anziani e per le persone affette da particolari patologie. Nel frattempo comunque, ha assicurato il ministro al Turismo sammarinese Federico Pedini Amati, “c’è un tavolo aperto anche con l’Italia, ma dipende da come verrà sciolto il nodo”.

I problemi di Sputnik

I cittadini di San Marino vaccinati con il farmaco russo sono già protetti dal Covid, a differenza di tanti italiani. Ma subiranno delle conseguenze per questo. Visto che l’Ema non ha approvato l’utilizzo di Sputnik, infatti, i sammarinesi a cui è stato inoculato non saranno liberi di circolare in Italia. Ad esempio per andare in vacanza in Sardegna, finita recentemente in zona rossa, o nelle zone arancioni. Nonostante il Titano sia il primo Paese “Covid free” d’Europa, dal 26 aprile solo alle persone munite del pass vaccinale europeo, saranno consentiti gli spostamenti anche tra le regioni italiane in zona arancione o a rossa.

Leggi anche: Draghi presenta il PNRR: ecco le linee guida

La situazione coronavirus a San Marino

Al momento a San Marino sono state somministrate 27.700 dosi complessive. Di queste, circa 19 mila sono state prime dosi e oltre 8.600 seconde. San Marino conta poco più di 33 mila anime. Ma solo un ottavo delle quasi 28 mila dosi somministrate finora sono Pfizer. Per evitare ulteriori disagi ai cittadini sammarinesi vaccinati con Sputnik, in questi giorni gli verrà consegnata una tessera di avvenuta vaccinazione, ma non sarà specificato con quale farmaco.

Leggi anche: Elezioni a Roma: non si parla di candidati. Il 20 giugno le primarie del Pd

In ogni caso, ci ha tenuto a specificare il segretario alla Sanità sammarinese Roberto Ciavatta, “ciò che conta è che i soggetti vaccinati abbiano una copertura contro il virus. Questo salva vite umane. I nostri concittadini vaccinati sono coperti verso l’infezione, contiamo che l’Ema possa presto riconoscere il vaccino Sputnik, allo stesso tempo crediamo che valutazioni politiche non possano né debbano influenzare la libera circolazione di chi dimostra di essere immunizzato. Che abbia fatto Sputnik, il vaccino cinese, AstraZeneca o qualunque altro”.