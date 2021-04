Bollettino coronavirus 28 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 28 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 28 aprile. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

In Toscana 847 nuovi positivi, tasso al 3,20%

Sono 847 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore su 26.482 test di cui 15.416 tamponi molecolari e 11.066 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,20% (9,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto al giorno precedente è superiore il numero dei contagi (erano 737), dei test effettuati (21.193), e anche il tasso di positività (2,46%).

Basilicata, 191 contagi e 6 decessi

In Basilicata sono 191 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (187 sono residenti), su un totale di 1.796 tamponi molecolari, e si registrano sei decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano nei Comuni di Bella, Pisticci, Pomarico, Potenza (2), Vietri di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 102. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.897 (+77), di cui 5.726 in isolamento domiciliare. Sono 16.642 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 509 quelle decedute.

In Abruzzo oggi 177 nuovi positivi e 229 guariti

Sono complessivamente 70873 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 177 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, 11 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2391 (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Articolo in aggiornamento