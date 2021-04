29enne muore schiacciata da un uomo che si suicida gettandosi da edificio. È accaduto a San Diego, California, Usa.

«Taylor Kahle è stata portata via tragicamente il 25 aprile, ma la sua vitalità, la sua gioia continuano a vibrare». Così la famiglia di una ragazza di 29 anni di San Diego, morta tragicamente, schiacciata da un uomo che si è buttato da un edificio per uccidersi. I familiari hanno avviato una raccolta fondi per «celebrare il suo compleanno che sarebbe stato festeggiato il weekend del 30 aprile». Il denaro raccolto sarà devoluto a due associazioni che Taylor apprezzava: l’Associazione Alzheimer e la San Diego Humane Society.

Domenica 25 aprile, nel tardo pomeriggio, Taylor Kahle è morta schiacciata da un uomo che si è buttato dal nono piano di un parcheggio. Purtroppo, proprio in quel frangente lei stava passeggiando con un amico che aveva conosciuto online e che è rimasto illeso.

Leggi anche:—>Cede ponteggio in cantiere: Mattia muore schiacciato da carico di 15 quintali

Sul posto sono giunti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimare Taylor si è rivelato inefficace. L’uomo che si era gettato dal palazzo è morto più tardi in ospedale. Scioccanti le testimonianze di chi aveva assistito al terribile dramma e ne ha parlato con i media locali.