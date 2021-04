Sono stati rilasciati e messi in libertà vigilata, gli ex terroristi italiani ricercati dalla giustizia italiana fermati in Francia.

Avranno vari obblighi, da quello di firma fino alla presentazione alle forze dell’ordine due volte a settimana. È quanto ha appreso l’Adnkronos da fonti vicine al dossier. Mercoledì prossimo ci sarà nuova udienza formale per gli ex terroristi italiani.