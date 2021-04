Mette veleno per topi nel cibo della moglie che allatta il figlio e li uccide entrambi. «Non accettava che lei volesse lasciarlo»

Un uomo avrebbe messo del veleno per topi nel cibo della moglie e ha ucciso lei e il figlio che allattava. Luiz Edivaldo de Souza è accusato di aver assassinato Josiele Lopes, 36 anni, e il loro figlio di soli 3 mesi.

I cadaveri della donna e suo figlio sono stati trovati a Rio dos Cedros, in Brasile, il 23 settembre scorso. Della madre e del bambino non si sapeva niente da giorni, quindi è partita la denuncia.

All’inizio l’uomo ha fatto finta di essere la moglie, inviando messaggi ai familiari per non creare sospetti, ma quando non è riuscito a mandare in porto il suo orribile progetto la famiglia di Josiele si è insospettita e ha avvisato le autorità.

L’uomo ha avvelenato il cibo di Josiele dopo aver cucinato per lei dato che lei stava allattando il piccolo. Qualche ora dopo la donna ha avuto un malore e gli ha chiesto di portarla in ospedale, ma lui al posto di andare al pronto soccorso si è recato in un bosco e lì ha sepolto i due corpi.

Quando i poliziotti hanno ritrovato i cadaveri i sospetti sono subito ricaduti sul marito. L’uomo è finito in manette e ora lo processeranno. Sembra che l’uomo non accettasse la decisione della moglie di lasciarlo.