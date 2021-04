Previsioni Meteo DOMANI sabato 1 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 1 maggio. Al nord cieli nuvolosi con rovesci in intensificazione nel corso della serata. Al centro nuvolosità sparsa con intensificazioni. Al sud cieli coperti caratterizzanti tutta la area. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 1 maggio

Nord:

Estesa copertura nuvolosa su tutte le regioni con deboli rovesci e qualche temporale associati a ridosso delle aree alpine ed appenniniche, più diffusi al nord ovest. Nel corso del pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni del tempo con fenomeni in intensificazione dapprima su Piemonte settentrionale e, poi, anche su Trentino alto adige e settori centro settentrionali di Lombardia, Veneto e Friuli-venzia giulia. Dalla serata attenuazione delle precipitazioni su basso Piemonte e Liguria di ponente.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte, con locali piovaschi al mattino su Toscana e Sardegna occidentale ma con nubi in intensificazione pomeridiana e serale a cui saranno associate precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su Toscana, Umbria, Lazio e settori appenninici di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Estesa nuvolosità in prevalenza medio-alta, con locali deboli piogge al mattino tra Campania meridionale e Basilicata in intensificazione pomeridiana con parziale coinvolgimento anche delle aree settentrionali della Calabria e della Sicilia occidentale.

Temperature:

Minime in deciso aumento su Calabria e Sicilia, meno accentuato sul restante meridione e sulle regioni centrali; stazionarie al nord. Massime in aumento su Calabria, Sicilia, Basilicata ionica e Friuli-venezia giulia; in calo su Sardegna, Campania, Puglia e Piemonte; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

In prevalenza meridionali, inizialmente deboli ed in successiva intensificazione dal pomeriggio specie su Liguria di levante, Molise, Puglia garganica e regioni centrali fino a burrasca forte sulle aree appenniniche centro settentrionali.

Mari:

Da poco mossi a mossi in mattinata ma con graduale aumento del moto ondoso sui bacini occidentali fino a molto mossi intorno alla Sardegna ed agitato su Ligure a largo.