Bisognosi di essere ritrovati | Il Vangelo di oggi Sabato 1 Maggio 2021

Se non riconosciamo Dio come “cosa buona” nella nostra vita, andiamo errando per altre strade, bisognosi così di essere ritrovati.

Liturgia di oggi Sabato 1 Maggio 2021

SAN GIUSEPPE LAVORATORE – MEMORIA

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Alleluia. (Sal 127, 1-2)

Prima Lettura

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Dal libro della Genesi

Gen 1,26-2,3

Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò.

Dio li benedisse e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogàtela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”.

Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde”. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 89 (90)

R. Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.

Prima che nascessero i monti

e la terra e il mondo fossero generati,

da sempre e per sempre tu sei, o Dio. R.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,

quando dici: “Ritornate, figli dell’uomo”.

Mille anni, ai tuoi occhi,

sono come il giorno di ieri che è passato,

come un turno di veglia nella notte. R.

Insegnaci a contare i nostri giorni

e acquisteremo un cuore saggio.

Ritorna, Signore: fino a quando?

Abbi pietà dei tuoi servi! R.

Saziaci al mattino con il tuo amore:

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera

e il tuo splendore ai loro figli. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 1 Maggio 2021

Non è costui il figlio del falegname?

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 13,54-58

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: “Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname?

E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?”. Ed era per loro motivo di scandalo.

Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua”. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.

Parola del Signore.

Bisognosi di essere ritrovati | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 1 Maggio 2021

Quando si giudica una persona, quando la si etichetta come incapace o insignificante, che possibilità diamo a quella persona di farci capire davvero chi è e di farci ricredere? Molti avevano dato un negativo a Gesù tra quelli della sua patria, tanto che addirittura non riusciva a fare miracoli a causa della loro incredulità. Dio, onnipotente, si è posto questo un limite, che è la nostra incredulità.

La nostra incredulità è quella che ha appeso Gesù alla Croce, perché non abbiamo riconosciuto Dio come “cosa buona” nella nostra vita e siamo andati errando per altre strade, bisognosi così di essere ritrovati. Se non abbiamo fede Dio può operare poco o niente. E questo perché?

Il commento al Vangelo di ieri

Perché liberamente possiamo aderire a lui e alla sua grazia. Avendoci fatti liberi come lui è libero, noi siamo in grado di volere o rifiutare qualcosa, e Dio non viola mai la nostra libertà, uno dei beni più preziosi che abbiamo. Dio che è profondamente libero ha creato creature libere. Per questo non dobbiamo cadere nei giudizi: i giudizi ingabbiano e ci ingabbiano! Ci accecano di fronte alla realtà e alla verità. Ci impediscono di abbeverarci alla fonte della grazia di Dio, che è l’amore stesso.

Se invece lasceremo che siano i fatti a parlare e non la nostra personale (e spesso opinabile) idea che abbiamo sulle cose, saremo aperti alle meraviglie di Dio. Non lasciamo quindi che Dio si meravigli, al contrario, della nostra incredulità.