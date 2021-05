Oroscopo del 1° maggio di Paolo Fox

Questo nuovo mese avrà delle novità dal punto di vista planetario: ve le anticipo, perché dal 13 maggio Giove sarà nel segno zodiacale dei Pesci. Un transito breve perché poi resterà fino al 28 di luglio per entrare definitivamente nel segno dei Pesci alla fine dell’anno, proprio il 29 dicembre. Questa situazione astrologica cambia di poco ma maniera interessante le vicende planetarie di alcuni segni zodiacali.

Ariete

L’Ariete in questo sabato è meglio che parli solo se strettamente necessario. Sai che ogni tanto tu hai la capacità di rovinare tutto perché sei un po’ troppo frettoloso. Quante volte hai scoperto il tuo gioco, le tue carte, magari ti sei anche rimproverato di essere stato esageratamente “violento” dal punto di vista verbale? Perché alla fine, quando si ha ragione Ma si mostrano le proprie emozioni in maniera Così tenace, si rischia di passare dalla parte del torto. Per recuperare energia fisica direi che queste sono delle giornate un po’ particolari: cerca di evitare conflitti in casa e in amore.

Toro

Il Toro è molto importante che tra sabato e domenica riveda L’amore, lo faccia rinascere con Giove e Saturno complessi in maniera un po’ agitata. Adesso accetti le novità, è probabile che tu anche nell’ambito del lavoro debba fare dei cambiamenti: forse non ti piace quello che stai facendo. Il segno zodiacale del Toro è governato da Venere, Quindi se si trova a fare un lavoro da dipendente è possibile che non possa scegliere e li naturalmente ci sono dei problemi, però se ha un’attività in proprio adesso potrebbe diciamo così evitare tutte le cose inutili. E’ un momento di grande riflessione per gli studenti, Addirittura C’è anche chi Pensa di cambiare indirizzo di studio, fare delle cose nuove e poi anche per coloro che in amore stanno cercando delle soluzioni. Certo che dal punto di vista proprio delle emozioni del cuore questo è un oroscopo abbastanza sicuro, protetto. Parla, Se necessario.

Gemelli

Gemelli: la creatività non deve mancare mai, come la curiosità nella tua vita, lo ricordo spesso. Il Sole a breve, tra pochi giorni, entrerà nel tuo segno zodiacale, alla fine di maggio ovviamente, ma credo che in questo momento sia molto importante fare un progetto in vista proprio dei prossimi giorni. Se vogliamo essere cavillosi, matematici, posso dirti che il Sole entra il tuo segno zodiacale il 20 di maggio quindi abbiamo tutto il tempo anche per iniziare a pensare a qualcosa di nuovo che riguarda il lavoro, che riguarda l’amore. Nuovi amori proprio da caldeggiare.

Cancro

Cancro: in questo weekend ti trovi a lottare contro un muro di gomma. La sensazione che hanno molti nati sotto il segno del Cancro che magari rivelano la propria natura, che in questi giorni e giustamente un po’ polemica, è di non avere riscontri. È come se tu sollevarsi un polverone e gli altri ti guardassero come se fossi folle, ma considera che le persone non vogliono complicazioni. Tu sai benissimo invece che è molto importante soprattutto in questo momento tirare fuori dei problemi, sviscerarli per poterli risolvere. L’amore sorge da una necessità affettiva e anche ovviamente fisica, Quindi questa Venere in buon aspetto parla di emozioni che possono tornare. Entro giugno novità.