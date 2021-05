Previsioni Meteo DOMANI domenica | cieli coperti

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 2 maggio. Al nord cieli instabili con nubi sparse e precipitazioni giornaliere. Al centro alternanza di schiarimenti e aumento di addensamenti su tutta l’area. Al sud cieli prevalentemente nuvolosi sull’area interessata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 2 maggio

Nord:

Estesa copertura nuvolosa su Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia romagna con precipitazioni anche temporalesche su aree alpine, prealpine e appenniniche, più diffuse su Friuli venezia giulia; graduali schiarite sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

Residui rovesci al mattino su Toscana, Umbria e Lazio orientale a cui farà seguito un successivo rapido miglioramento con ampie schiarite ad eccezione dell’alta toscana dove i fenomeni insisteranno fino al pomeriggio.

Sud e Sicilia:

Molte nubi in mattinata con residui fenomeni sul settore tirrenico ma in rapido miglioramento. Seguiranno generali condizioni di bel tempo con sottili velature in transito.

Temperature:

Minime in lieve aumento sulla Puglia; in calo sulle aree prealpine ed appenniniche settentrionali, sulle regioni centrali nonché sul restante meridione; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in aumento su Piemonte, Sardegna occidentale e puglia meridionale; in diminuzione sul resto della penisola.

Venti:

Ventilazione inizialmente sostenuta dai quadranti occidentali, specie su toscana ed aree appenniniche centro settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte; in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Mari:

Da molto mosso ad agitato il mar Ligure; molto mossi il mar di Sardegna ed il tirreno centro-settentrionale con moto ondoso in graduale attenuazione a fine giornata. Mossi gli altri mari.