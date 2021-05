AstraZeneca, il generale Figliuolo: «Valutiamo dosi agli under 60»

Il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, all’inaugurazione del centro vaccinale al polo acquatico di Roma spiega i prossimi passi in merito alle vaccinazioni.

Il Commissario per l’Emergenza, il generale Francesco Figliuolo, durante l’inaugurazione dell’hub vaccinale al polo acquatico di Roma ha parlato dei vaccini. Figliuolo ha spiegato che si sta pensando di estendere agli under 60 il vaccino AstraZeneca:«questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa».

«I vaccini vanno impiegati tutti», ha detto Figliuolo, «Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati».

Per ciò che concerne, gli atleti, il commissario per l’emergenza aggiunge che «vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare a fare le olimpiadi, perché questo è un segno dell’Italia che riparte. Lo sport è importantissimo e se ci vacciniamo in fretta riapriamo anche lo sport, perché la mente e il fisico sono un connubio indissolubile.

Abbiamo oggi 20 milioni e 700 mila somministrazioni effettuate a fronte di circa 24 milioni e 700 mila vaccini, quindi abbiamo 4 milioni di vaccini da impiegare in questi giorni fino a che il 6 maggio non arriveranno nuovi afflussi quindi la campagna sta procedendo secondo quel che avevo prefigurato all’inizio».

Il commissario fa anche un appello «a tutti i presidenti delle regioni e devo dire che nel Lazio è già stato accolto perchè sono al livello di numeri uno su questo, di seguire il piano vaccinale: over 80, 70-79, over 65. Non disperdiamo le dosi in altri rivoli».

Leggi anche:—>Violentata e picchiata, subisce anche revenge porn: arrestato il compagno

All’inaugurazione è intervenuto anche Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile:«Un quarto della popolazione italiana ha avuto almeno la prima dose. A noi interessano le percentuali di somministrazione e tutto quello che abbiamo lo dobbiamo somministrare».