Bollettino coronavirus 3 maggio: 5.948 contagi 256 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.148. Sono invece le 256 vittime in un giorno (ieri 144). Sono 121.829 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 156.872. Il tasso di positività è del 4,9%% (ieri era al 5,8%).

Le Regioni

(Lazio), ‘oggi 661 positivi e 22 morti”A Roma 400 casi’

“Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi (+664) e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 661 casi positivi (-325), 22 decessi (+9) e +1.095 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 400″. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 – si legge nel report – sono 168 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 9 decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 77 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 66 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 23 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi con patologie.

In Toscana 570 i nuovi casi, età media 40 anni, 29 i decessi

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid sono complessivamente 1.555 (9 in più rispetto a ieri), 249 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)

In Toscana sono 570 i nuovi casi positivi al Covid (549 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico), che portano il numero totale dei contagiati a 229.037 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 202.799 (88,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.489 tamponi molecolari e 2.061 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 3.642 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 19.990, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.555 (9 in più rispetto a ieri), di cui 249 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 21 uomini e 8 donne con un’età media di 75,3 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 570 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (il 25% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

In Piemonte 343 positivi, 19 morti +626 guariti

Scende sotto quota 200 il totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta oggi un calo di 9 pazienti, che porta il totale a 194. Risale leggermente, invece, il dato dei ricoverati negli altri reparti: +8, totale a 2.042. I decessi sono 19 (di cui 5 registrati oggi), i nuovi casi positivi 343, con un rapporto del 3% rispetto agli 11.438 tamponi diagnostici processati (7.180 antigenici); la quota di asintomatici è del 49,6%. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.935, i guariti +626, gli attualmente positivi 15.171. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte si sono avuti 351.348 casi positivi, 324.875 guariti e 11.302 vittime.

In Abruzzo 37 nuovi positivi e 3 decessi, 155 i guariti

Sono complessivamente 71.640 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 37 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 79 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2415 (di età compresa tra 49 e 88 anni, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Basilicata, 26 contagi e 4 decessi

In Basilicata sono 26 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 348 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano a Bernalda, Craco, Muro Lucano e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 75. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 6.007 (-53), di cui 5.837 in isolamento domiciliare. Sono 17.158 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 520 quelle decedute.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 170 (+2): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 14 in medicina interna Covid, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 13 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 7 (-2). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 326.039 tamponi molecolari, di cui 299.181 sono risultati negativi, e sono state testate 189.687 persone.

