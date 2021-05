Schianto fatale tra due auto: Claudia perde la vita a 25 anni

Incidente mortale a Padova, dove ha perso la vita Claudia Cherobin, 25 anni. Nell’incidente anche un ferito grave e uno lieve.

Schianto fatale a Camisano (Vicenza) tra due automobili ieri sera, intorno alle 19:30. Una ragazza di 25 anni è morta, mentre due persone sono ferite, una delle quali in modo grave. A perdere la vita Claudia Cherobin, 25enne di Gazzo Padovano.

Sul posto i vigili del fuoco sopraggiunti da Vicenza, che hanno messo in sicurezza i due veicoli ed estratto la ragazza che viaggiava su un suv Bmw. Nonostante l’intervento dei soccorritori per Claudia non c’è stato nulla da fare. Gravemente ferito il conducente, portato in ospedale.

Ferito in modo lieve l’altro autista finito con la sua auto in un campo e portato anche lui in pronto soccorso. I carabinieri sono intervenuti deviando il traffico ed effettuando tutti i rilievi del caso.

A causare l’incidente potrebbe essere stato un sorpasso azzardato. Le due auto si sarebbero scontrate e il suv di Claudia sarebbe andata fuoristrada, nel fossato. Claudia Cherobin era nota e molto a livello universitario.