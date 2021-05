Città del Messico, crolla un ponte mentre passa la metropolitana. Al momento il bilancio è di 20 morti e 70 feriti.

L’incidente è avvenuto la sera del 3 maggio. Al passaggio del treno della linea 12 della metropolitana il ponte cede e crolla. Si aggrava il bilancio delle vittime della tragedia a Città del Messico, l’incidente è avvenuto all’altezza della stazione Olivos. Il cavalcavia, collassando, ha fatto precipitare alcuni vagoni del convoglio sulla strada sottostante. La sindaca della metropoli, Claudia Sheinbaum ha dichiarato che i soccorritori che stavano lavorando sul luogo dell’incidente si sono dovuti fermare per rischio di altri crolli. I lavori sono ripresi con l’ausilio delle gru. Al momento le cause del crollo sono ancora ignote ma la sindaca rassicura: “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 ripreso da una telecamera di sicurezza che mostra il momento del crollo e il ponte che collassa sulle auto sotto di esso.

Crolla un ponte della metropolitana a Città del Messico

Il ponte dell’Aerotrèn, la metro sopraelevata di Città del Messico è crollato al passaggio del treno. Sono 20 i morti tra cui minorenni, i feriti circa 70 di cui 49 ricoverati in ospedale. Il crollo è avvenuto tra le stazioni di Olivos e Tezonco sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale messicana. I soccorritori, arrivati tempestivamente sul posto, hanno liberato le persone dalle macerie e ora si esclude che vi sia qualcuno rimasto intrappolato.

Solo lo scorso gennaio un senatore del Pvem aveva invitato il governo ad effettuare una valutazione del sistema di trasporto della capitale e controllare le strutture della metropolitana per evitare altri incidenti come l’incendio avvenuto il 9 gennaio. La metropolitana di Città del Messico è una delle più grandi del mondo con 195 stazioni su 12 linee. Alcune strutture però sono degradate e non controllate, come hanno spesso lamentato e denunciato i cittadini della capitale messicana.