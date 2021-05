Nicola muore a 16 anni: il trattore che guidava si è ribaltato schiacciandolo. Ecco che cosa è successo

Nicola Melas, 16 anni, è morto a Guasila, in Sardegna, in un terribile incidente occorso in campagna. Il ragazzo era alla guida di un trattore quando è rimasto schiacciato dal mezzo, ribaltatosi. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Nicola era a casa dei vicini quando ha preso il loro trattore perché desiderava fare un giro.

Il ragazzo aveva percorso tratti sterrati giungendo così a una salita ripida. E proprio lì il trattore, per la forte pendenza, si è ribaltato e lo ha schiacciato.

Sono stati i vicini a rendersi conto del dramma. Sul posto sono giunti i medici del 118 e i carabinieri. Purtroppo, però, per Nicola non c’è stato da fare. La Procura di Cagliati ha fatto sequestrare il mezzo per eseguire dei rilievi. Disposto anche l’esame esterno del cadavere.