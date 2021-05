Sequestrata in casa dall’uomo conosciuto in chat, viene salvata dai vicini

Conosce un uomo sui social, dopo un mese si incontrano, escono insieme, passano la serata a casa di lui, ma l’appuntamento finisce male.

Sequestrata dall’uomo che aveva conosciuto in chat, ma salvata dai suoi vicini di casa. È successo a Roma lunedì sera, 3 maggio, dopo il primo incontro tra i due. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’inizio. Nella Capitale una donna conosce un uomo sui social media. Si scrivono per circa un mese, prendono confidenza, finché non decidono di incontrarsi. Scelgono di passare la fatidica serata a casa di lui. Ma già la sera del primo appuntamento qualcosa va storto.

L’appuntamento andato male

Durante il primo incontro, infatti, i due iniziano a discutere violentemente. Temendo che il litigio stesse diventando troppo acceso, la ragazza decide di andare a sbollire in un’altra stanza della casa e si mette ad ascoltare un po’ di musica. Ma l’uomo non è della stessa idea di calmare gli animi. La raggiunge nella stanza, la colpisce con uno schiaffo in faccia e se ne va sbattendo la porta. A quel punto la giovane pensa che il peggio sia passato, quindi decide di passare la notte in casa dell’uomo, ma nell’altra stanza.

Il salvataggio e l’aiuto dei vicini

Al suo risveglio, tuttavia, si rende conto di quello che è successo: è stata sequestrata dopo il forte litigio. Alzandosi e tentando di uscire dalla stanza infatti la donna capisce di essere stata chiusa a chiave dall’esterno. La porta era stata bloccata, così come gli infissi delle finestre. La ragazza però ha trovato una soluzione alternativa alla fuga e – fortunatamente – la risposta è arrivata immediatamente. Ha cercato aiuto nei vicini di casa dell’uomo che l’aveva sequestrata, gridando e allertando gli inquilini del palazzo. È passato poco prima che i condomini capissero e chiamassero il 112.

L’arresto del sequestratore

Gli agenti sono intervenuti subito sul posto, accompagnati dagli operatori del 118. Hanno prontamente liberato la ragazza, e i soccorritori l’hanno visitata riscontrando un edema sullo zigomo e un taglio sulle labbra. Segni che coincidevano con il suo racconto. Quindi l’aggressore e sequestratore – un romano di 31 anni – è stato arrestato per sequestro di persona.